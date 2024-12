Olimpija bo spomladi branila prednost dveh zmag

Olimpiji ne ustreza Bravo. V 18., zadnjem krogu je še drugič v jesenskem delu 1. SNL zapravila prednost in še drugič proti mestnemu tekmecu igrala neodločeno. Zeleno-beli so še podaljšali niz brez zmage v mestnih derbijih, ki traja že od lanskega 1. februarja, še krepko daljši pa je v vlogi gostov, saj je nazadnje premagala najmlajšega tekmeca v prejšnjem desetletju, 1. decembra 2019. Za Olimpijo in Celje se sezona nadaljuje v konferenčni ligi. Zeleno-beli v 5. krogu v četrtek v Stožicah gostijo Cercle Brugge, prvaki gostujejo na Cipru pri Pafosu.

»Težka tekma, živa. Zelo težko je igrati proti Bravu in ustvarjati priložnosti, ker je zelo organizirano moštvo. Na takšnem igrišču je težje moštvu, ki napada in ni mogoče izvesti natančne podaje. Storili smo eno napako, a v seštevku smo odigrali dobro tekmo. Imamo dober izkupiček po prvem delu in smo v dobrem položaju za glavni cilj,« je potegnil črto čez ligaški del sezone Olimpijin trener Victor Sanchez. Izpostavil je še, da lahko popravijo učinkovitost, in z olajšanjem dodal, da se lahko mirno osredotočijo na zadnji dve evropski tekmi pred odhodom na kratke počitnice.

Olimpija je jesenski ligaški del sezone končala kot prva in s šestimi točkami prednosti pred Mariborom in Koprom. FOTO: Jože Suhadolnik

Prva liga Telemach Olimpija 18 11 6 1 26:6 39 Maribor 18 9 6 3 31:14 33 Koper 18 10 3 5 27:14 33 Celje 18 9 4 5 32:26 31 Bravo 18 8 6 4 26:18 30 Primorje 18 7 3 8 20:28 24 Mura 18 6 3 9 22:25 21 Radomlje 18 5 4 9 20:24 19 Domžale 18 2 4 12 13:40 10 Nafta 18 2 3 13 11:33 9

Ljubljanski razplet brez zmagovalca je šel na roke Mariborčanom, ki so proti Lendavčanom hitro izkoristili prednost igralca več. Gostujoči vratar Žan Mauricio je v 20. minuti z zares neposrečenim odzivom in odločitvijo za izlet iz vrat ter prekrškom nad Benjaminom Tettehom, vijoličnim podaril tri točke. Mariborčani, ki so na zadnjih štirih tekmah kar trikrat imeli debelo prednost igralca več, bodo spomladi lov za zeleno-belimi začeli s šestimi točkami zaostanka. Še z dvema več pa prvaki iz Celja. Ti so proti Domžalčanom po še enem trilerju hodili po robu prepada in se rešili z igralcem manj.

Jesenski učinek in podoba na lestvici je bolj ali manj realna. Olimpija je bila najbolj stanovitna, njena prednost pa je morda celo prenizka glede na podobo moštva na igrišču. Vodilni položaj je sad Sanchezove pragmatične filozofije. Na dolgi rok je bliže šampionskemu cilju, kot je, na primer, »divji« celjski Alberta Riere, a za igralce bolj razvojni in privlačnejši za navijače.

Majorčan je bil znova razpoložen za komentiranje. »Takšno tekmo bi morali dobiti s sedmimi goli razlike. Ker ne gre s 26, bomo pač morali imeti 46 priložnosti,« je slikovito povedal Riera.

Po visoki zmagi je lahko bolj miren tudi trener Maribora Boštjan Cesar. FOTO: Leon Vidic

Zasuk Koprčanov Izidi 18. kroga: Bravo Kostel – Olimpija 1:1 (900; Jakoslav Stanković 24.; Raul Florucz 12.), Maribor – Nafta (2000; Marko Božić 25., 75., Benjamin Tetteh 53., El Arabi Soudani 84.; rdeči karton: Žan Mauricio, Nafta, 20.) Celje – Domžale 2:2 (750; Ivan Brnić 78., Mario Kvesić 80.; Danijel Šturm 8., 54.; rdeči karton: Svit Sešlar, Celje, 62.), Kalcer Radomlje – Primorje 1:1 (200; Rok Štorman 26.; Edvin Suljanović 82.; rdeči karton: Miha Kompan Breznik, Radomlje, 62., 2RK), Mura – Koper 1:3 (Amadej Maroša 5; Deni Jurić 34., Isaac Matondo 38., Tomi Jurić 79.); vrstni red strelcev: 7 – Raul Florucz (Olimpija), Semir Smajlagić (Primorje), Milan Tučić (Bravo), Deni Jurić (Koper), Amadej Maroša (Mura), 6 – Armandas Kučys (Celje), Dario Vizinger (Mura). Pari 19. kroga (1. februar 2025): Olimpija – Primorje, Maribor – Domžale, Celje – Bravo, Radomlje – Koper, Mura – Nafta.

Najboljši strelec zabil le dva gola

Če je Olimpiji za višjo točkovno prednosti manjkal klasičen strelec ali lucidnejši ustvarjalec igre v zvezni vrsti, je prvakom zanesljivi vratar. Mladi Luka Kolar je že v 8. minuti spustil žogo med nogama in povzročil travme Celjanom, ki so zaostanek z 0:2 lovili in ulovili še brez izključenega Svita Sešlarja. Jeseni so manjkali tudi goli največjega tragičnega junaka Aljoše Matka. V minulem prvenstvu prvi strelec je zabil le dva gola, glede na priložnosti bi jih moral vsaj dvomestno število, igral pa je na vseh 18 tekmah.

Mariborčani se za vlogo prvih izzivalcev zeleno-belih Ljubljančanov bolj kot svojim igram lahko zahvalijo Celjanom, a imajo veliko rezerv. Toda nogometne zakonitosti je težko zaobiti po bližnjici. Menjava izkušenega trenerja z rutino osvajanj lovorik in sestavljanja šampionskih mozaikov Anteja Šimundže z ambicioznim, a neizkušenim Boštjanom Cesarjem, oblikovanje in uigravanje moštva, potem ko so vso poletje prihajali novi igralci, večinoma ne obrodi sadov v dveh, treh mesecih. Koprčani bodo iz »zasede« čakali na svojo priložnost. Prvenstvo se bo nadaljevalo 1. februarja prihodnje leto.