Olimpija bi vrgla rokavico Celjanom

Privrženci slovenskega nogometnega prvenstva čakajo na epilog neljubega incidenta v Murski Soboti, kjer so odpovedali tekmo med Muro in Mariborom, toda kolesje v 1. SNL gre naprej. Slovenija bo namreč igrala na evropskem prvenstvu v Nemčiji, sezono bo treba končati prej kot običajno. Tudi 22. kolo prinaša več zanimivih dvobojev – od današnje klasike Ljubljanske kotline v Stožicah do jutrišnjih lokalnega merjenja moči v Celju in štajersko-ljubljanskega derbija v Ljudskem vrtu.

Številčen napad Zeljkovića

Olimpija – Domžale (sodnik Dejan Balažič): Največji slovenski stadion bo prizorišče zanimivega dvoboja, v katerem se bosta merila najboljši in najslabši prvoligaš v Ljubljanski kotlini (od štirih). Olimpijin trener Zoran Zeljković se sooča s sladkimi skrbmi, na voljo ima deset napadalno usmerjenih nogometašev: zadnjo tekmo v Domžalah so začeli v zeleno-belih majicah Brest, Motika, Pedro Lucas in novinec Marin, v igro so vstopili še Fadida, Florucz, novinec Durdov in Bristrić, Jakupović in Kasa sta obsedela na klopi.

Pod lupo bosta novinca: bo Antonio Marin, ki je ob premieri zabil lepa gola, nanizal več učinkovitih tekem, bo Ivan Durdov zabil gol klubu, v katerem se je nekoč predstavil slovenskim navijačem? Obe tekmi v tej sezoni sta pripadli Ljubljančanom (2:1, 0:2), bomo videli, kateri trener bo po tekmi z večjim veseljem segel v roko tekmecu – Zoran Zeljković ali Dušan Kosić. Realnost Domžal je nova sezona brez nastopa v evropskih pokalih – Domžale so v pokalu izpadle proti Gorici –, če ne celo boj za obstanek v ligi.

Direktor Olimpije Igor Barišić (levo) in športni direktor kluba Goran Boromisa sta bila zadovoljna z debijem Antonia Marina. FOTO: NK Olimpija

Celje – Rogaška (sodnik Aleksandar Matković): V obdobju gneče na severu Ljubljane potroši navijač Domžal do Stožic več časa kot Rogaška za vožnjo do Celja. Lokalni derbi med vodilnim in zadnjeuvrščenim klubom na lestvici 1. SNL bo težko razočaral navzoče. Celjani premorejo bogat arzenal različnih orožij, ki je v Šiški resda odpovedal, dvakrat zapovrstjo se to najbrž ne bo zgodilo. Rogaška je ujela spodobno formo v boju za obstanek in nič več ni samoumevno ime kluba, ki bo v sezoni 2024/25 igral v drugi ligi.

Domači trener Damir Krznar pričakuje tri točke, oba preostala scenarija bi vnesla nemir v moštvo, ki odkrito meri na naslov prvaka. Gostujoči trener Oskar Drobne bo sprejel glavni izziv šele marca, ko se bo v zaporednih tekmah meril z Radomljami in Aluminijem. Vsaka dotlej osvojena točka – tekmeci Rogaške bodo Celje, Maribor in Koper – bi bila zanj velika kot Triglav.

Bravo v četrtek v Mariboru Pari 22. kroga: Kalcer Radomlje – Aluminij 1:2 (Kukovec 90.+1; Matić 27., 78.), Olimpija – Domžale (danes, 15), Celje – Rogaška (četrtek, 15), Maribor – Bravo Kostel (četrtek, 17.30), Koper – Mura preloženo; vrstni red: Celje 51, Olimpija 41, Koper in Bravo po 33, Maribor 32, Mura 25, Domžale 23, Aluminij 21, Radomlje 20, Rogaška 15.

Maribor čaka na epilog

Maribor – Bravo Kostel (sodnik Bojan Mertik): Kdo bi si po začetnem delu sezone mislil, da bodo navijači v četrtek v Ljudskem vrtu spremljali dvoboj ekip, ki igrata v najboljši formi med vsemi v ligi? Štajerci so ujeli pravi ritem, njihov trener Ante Šimundža je zložil sestavljanko, kot je treba: nanizali so sedem tekem brez poraza, če bi šteli zraven še vodstvo z 2:0 na incidentnem derbiju v Murski Soboti.

45 točk imajo klubi v 1. SNL na voljo v preostalih 15 kolih sezone

Maribor pomaga v disciplinskem postopku NZS, naslednji dnevi bodo razkrili (ne)odgovorne za madež, ki je padel na ligo, toda igralci morajo iz svojih glav izbiti dogajanje iz Prekmurja, v nasprotnem primeru se jim ne bo pisalo dobro. To ve tudi Šimundža, ki je izpostavil odlike svoje ekipe; ta je bila v večini nogometnih prvin na veliko višji ravni kot Mura.

Bravo Kostel? Šiškarji so nanizali pet tekem brez poraza, četudi so bili v tem nizu Celje, Olimpija in Mura, kar je pravšnje opozorilo za vijoličaste. Zadnja tekma je pripadla Bravu (2:1), gostujoči trener Aleš Arnol zato snuje taktiko, s katero bi spet šokiral favorita pod mariborsko Kalvarijo, četudi to ni realno.