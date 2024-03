Odermatt ostaja nepremagljiv, Kranjec sedmi

Marco Odermatt ostaja nepremagljiv na tekmah svetovnega pokala alpskih smučarjev. Švicarski as je v 24 urah zmagal še na drugem veleslalomu v Aspnu v ZDA. To je bila 12. zaporedna veleslalomska zmaga za Odermatta. Izkazal se je tudi slovenski as Žan Kranjec, ki je tekmo končal na sedmem mestu (+1,36). V petek je bil deseti.

Drugo mesto je zasedel Švicar Loic Meillard (+0,34), tretji je bil Norvežan Timon Haugan (+0,58), ki je bil peti po prvi vožnji.

Švicar, ki se je na vrh zavihtel kot tretji po prvi vožnji, je zmagal na 12 zaporednih tekmah v eni disciplini, kar po letu 1980 ni uspelo nikomur drugemu. Sloviti Šved Ingemar Stenmark je v letih od 1978 do 1980 zmagal na 14 zaporednih veleslalomih. Pri ženskah je za najdaljši niz zmag od 1972 do 1974 poskrbela Avstrijka Annemarie Moser-Pröll. To ji je uspelo na smukih.

To je Odermattova 13. zmaga v sezoni, v kateri je bil doslej 20-krat na stopničkah. Veselil se je 37. zmage v karieri, 23 od teh je dosegel na veleslalomih. S tem se je izenačil z najuspešnejšim veleslalomistom med Švicarji Michaelom von Grünigenom.

