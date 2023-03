Odbojkarji ACH Volleyja do 13. lovorike v srednjeevropski ligi

Odbojkarji ACH Volleyja so osvojili 13. lovoriko v srednjeevropski ligi. Na današnji finalni tekmi v Kamniku so po uri in 53 minutah premagali domači Calcit Volley s 3:1 (-23, 18, 22, 23).

V ljubljanski ekipi sta bila najbolj učinkovita Nikola Gjorgiev s 24 in Matej Kök s 14 točkami, pri Kamničanih pa je Luis Tomas Sosa dosegel 25, Daniel Aponza pa 12 točk.

Na današnji ženski finalni tekmi v Kamniku so odbojkarice Nove KBM Branik izgubile proti madžarski zasedbi Switelsky Bekescsaba z 0:3 (-17, -25, -16).