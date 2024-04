Oblak v bitko za Dortmund

Za največje nogometne zvezdnike ni premora, prostora za napake prav tako ne. »Smo v najboljšem obdobju sezone in v tekmo s PSG gremo lahko zelo, zelo samozavestni,« po zmagi s 3:2 na prvem dvoboju pred povratnim srečanjem napoveduje Xavi Hernandez, ki z Barcelono v zadnjih mesecih piše novo pravljico. Jan Oblak se z madridskim Atleticom samozavestno odpravlja v Dortmund, kjer jih pri branjenju prednosti zadetka (2:1) čaka peklensko vzdušje.

»Pred takšnimi tekmami so besede odveč, vsi dobro vemo, kako pomembna tekma nas čaka in kaj je na kocki,« je bil po pomembni zmagi nad Girono s 3:1 navdušen izkušeni Koke. V zaključku sezone je madridski Atletico znova pravi – bojevit, nepopustljiv in, ko je to potrebno, tudi predrzen. Napaja jih energija Diega Simeoneja, ki pa priznava, da imajo igralci zelo težke noge: »Kdor ne more teči, bo obsedel na klopi, vsakemu igralcu zaupam in na klopi jih dovolj čaka na priložnost.« Četrtfinale lige prvakov je ena od tistih tekem, ki aktivira skrite energijske zaloge pri vsakem igralcu, ki stopi na igrišče, od Jana Oblaka med vratnicama do Antoina Griezmanna v konici napada. »V prvem polčasu uvodne tekme smo pokazali, kako lahko izkoristimo naše znanje in pritisnemo na Borussio. Zdaj moramo to nadgraditi in tako igrati vseh 90 minut, pred njihovimi navijači nam ne bo lahko,« dodaja Koke.

Kdor ne more teči, bo obsedel na klopi, dovolj igralcev čaka na priložnost.

Simeone je že po prvem srečanju svaril, da ne bodo igrali le proti 11 nogometašem Borussie na zelenici, rumeni zid na stadionu Signal Iduna Park, ki sprejme 81.365 gledalcev, je tudi največjim zvezdnikom že nagnal strah v kosti. »To bo bitka za Dortmund,« je bil slikovit argentinski strateg na klopi Madridčanov.

Igralec z veliko začetnico

Tri mesece že katalonski velikan ne pozna poraza, vse od napovedi slovesa Xavija po koncu sezone je šla krivulja Barcelone strmo navzgor. Mlada ekipa je nabrala izkušnje, kot prerojen znova igra Robert Lewandowski, velika pridobitev je tudi vrnitev »maestra« na sredini igrišča Pedrija. »On je za našo ekipo zelo, zelo dragocen, če ga podrobno spremljate v igri, vidite, kako dober pregled ima in kako hitro odda žogo. On je igralec z velikimo začetnico,« Pedriju slavo poje Xavi.

Navijači v Kataloniji ne dvomijo, da bodo po torkovem večeru znova slavili na sloviti ulici Rambla v centru Barcelone, mnogo bolj naelektreno pa je vzdušje v Parizu, kjer so puščice znova uperjene proti enigmatičnemu trenerju Luisu Enriqueju. Na prvi tekmi je v oči bodla neopaznost Kyliana Mbappeja, ki ob zgoščeni obrambi Barçe ni zmogel postoriti kaj več od nekaj nenevarnih predložkov v kazenski prostor.