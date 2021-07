Nova medalja za Slovenijo? Čeh v finalu, Dvoršakova sedma

Dvoršakova na dobri poti do finala

Dressel s svetovnim rekordom do tretjega zlata

Ameriški plavalec Caeleb Dressel je osvojil še tretje zlato odličje v Tokiu. Štiriindvajsetletni plavalec je na 100 m delfin slavil v času novega svetovnega rekorda 49,45. Drugo mesto je osvojil Madžar Kristof Milak, z bronom pa se je okitil Švicar Noe Ponti.

Simone Biles odpovedala še dva olimpijska nastopa

Ameriška gimnastična zvezdnica Simone Biles je odpovedala še dva nastopa v Tokiu. Po predčasnem odstopu s torkove ekipne tekme, zatem pa še mnogoboja, je danes gimnastična zveza ZDA sporočila, da ena najboljših telovadk vseh časov ne bo nastopila niti na tekmah v preskoku in dvovišinski bradlji.



»Po posvetu z zdravstvenim osebjem se je Simone Biles odločila, da bo odpovedala nastopa v finalih preskoka in dvovišinske bradlje,« je zveza zapisala v izjavi za javnost. Dodali so, da se bo Bilesova še odločila glede nastopov na parterju in gredi.

Deveti dan poletnih olimpijskih iger bodo v Tokiu podelili 21 kompletov odličij. V boju za stopničke je tudi slovenski metalec diska, ki je v kvalifikacijah zasedel skupno tretje mesto. Za 22-letnega Ptujčana je to prvi nastop na olimpijskih igrah in v finalnem nastopu, ki se bo začel ob 13.15 po slovenskem času, bo, kot pravi, dal vse od sebe.Čeh je v kvalifikacijah zasedel tretje mesto s 65,45 metra in se s tem zanesljivo uvrstil v finale. Dva metra in šest centimetrov visoki Ptujčan je v drugem poskusu sicer presegel 66 metrov, kar je bila kvalifikacijska norma za finale, a je v obratu za las prestopil iz kroga za izmet. Kot je po nastopu dejal mladi atlet, lastnik drugega izida sezone na svetu, v kvalifikacijah še ni pokazal vsega, kar zmore.V japonski prestolnici se je danes skozi kvalifikacije v finale uspešno prebila strelkav disciplini malokalibrska puška trojni položaj na 50 metrov. Ljubljančanka je v kvalifikacijah zadela 1.173 krogov, od tega 390 v klečečem, 398 v ležečem in 385 v stoječem položaju, kar je bil skupno sedmi kvalifikacijski dosežek. V finalu je osvojila sedmo mesto.Tako Čeh kot Dvoršakova sta med tistimi slovenskimi športniki, ki naj bi po napovedi ameriške tiskovne agencija AP lahko osvojili medaljo v Tokiu . Štiri odličja Slovenija že ima:(kolesarstvo),(kajak/kanu na divjih vodah),(judo) in(kolesarstvo).