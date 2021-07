Olimpijski spored: tekme slovenskih adutov, ki jih ne smete zamuditi

OLIMPIJSKI SPORED

Napovedujejo nam 7 kolajn!

Slovenija bi pa po napovedi ameriške tiskovne agencija AP Slovenija lahko na OI prejela sedem kolajn. AP je Sloveniji pripisal eno zlato kolajno, in sicer Janji Garnbret v športnem plezanju, srebro pa so predvideli trem športnikom. To so Živa Dvoršak (strelstvo), Tadej Pogačar (kolesarstvo) in Kristjan Čeh (atletika). Bron bi pripadel Benjaminu Savšku (kajak/kanu na divjih vodah), Anji Osterman in Špeli Ponomarenko Janić (kajak/kanu na mirnih vodah) ter Tini Trstenjak (judo).

Z današnjo uvodno slovesnostjo bo japonski cesar Naruhito v Tokiu uradno odprl olimpijska tekmovanja. Poletne olimpijske igre Tokio 2020, ki jih je koronska pandemija preložila za leto dni, težko pričakuje blizu 11.000 športnikov. Ta se bodo za odličja borili do 8. avgusta, med njimi tudi 54 Slovencev z nekaj favoriti za odličja.Pravzaprav mnogi menijo, da Slovenija še nikdar ni imela toliko vročih želez v ognju. Imamo nekaj zvezdnikov svetovnega kova: košarkarjater kolesarjain, ter še številna druge adute, ki bodo skušali izpolniti svoje življenjske sanje, sanje vsakega športnika - osvojiti olimpijsko kolajno.V Tokiu bo praktično vsak dan pestro glede slovenskih nastopov, mi pa izpostavljamo spored največjih slovenskih adutov za kolajne. Ne bo treba vstajati sredi noči, boji za kolajne se bodo v večini odvijali že v jutranjih urah.kolesarstvo, cestna dirka,kanu, slalom na divjih vodah,kajak, slalom na divjih vodah,košarka, Argentina -judo,tekvondo,kajak, slalom na divjih vodah,jadranje, prvi plov:kolesarstvo, kronometer,košarka,– Japonskaatletika, met diska,košarka. Španija –kajak na mirnih vodah, 500 mplezanje, kvalifikacije,