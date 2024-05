Niz končan pri sedmici

Alireza Firouzja, 20-letni Iranec, ki nastopa pod francosko zastavo, je zmagovalec drugega turnirja aktualne sezone spletne serije, s čemer se je v skupnem seštevku točk na vrhu izenačil z Magnusom Carlsnom. Začetek turnirja Firouzji sicer ni prinesel nič dobrega, saj je že v uvodnem dvoboju četrtfinala doživel poraz proti Poljaku Janu-Krzysztofu Dudi. A je nato izkoristil sistem dvojne eliminacije in v skupini poražencev začel svoj povratek proti vrhu ter si zagotovil finale proti Carlsnu.

Vse je kazalo na osmo zaporedno turnirsko zmago Norvežana. V prvih dveh partijah finala je Firouzja sicer zapravil lepe priložnosti in tekmecu dovolil, da se je obakrat rešil v remi. To se mu je maščevalo v tretji partiji, ko je Carlsen z belimi figurami povedel in mu je tako za končno zmagoslavje zadostoval že remi.

gh

BELI NA POTEZI Carlsen – Amin, Casablanca 2024. S katerim taktičnim motivom si je beli zagotovil zmago? REŠITEV: 1.d7+! Ke7 2.d8D+ Kxd8 3.Tb8+ Ke7 4.T2b7+ Ke6 5.Te8+ in črni se je predal, saj izgubi trdnjavo na f7.

A se je potek celotnega dvoboja povsem obrnil v četrti partiji, v kateri je Carlsen storil veliko napako, ki je Firouzji omogočila konsolidacijo materialne prednosti in zmago za izenačenje. Ta trenutek se je izkazal za prelomnega, saj je bil zaradi omenjenega spodrsljaja Carlsen v nadaljevanju vidno iz sebe, medtem ko je Firouzja zagrabil ponujeno priložnost. Po izenačenju je o zmagovalcu odločala zlata partija, ki jo je Firouzja sebi v prid odločil s črnimi figurami, v skrajšanem odločilnem nizu pa je do zmage v zlati partiji prišel po zelo prepričljivi igri z belimi figurami.

Poznavalec zgodovine

Konec svojega izjemnega niza turnirskih zmag pa je hitro pustil za seboj tudi Carlsen, ki se je takoj vrnil na zmagovita pota. Zanesljivo je namreč slavil na ekshibicijskem turnirju četverice v maroški Casablanci, kjer so nastopili še njegov predhodnik na svetovnem šahovskem prestolu, Indijec Vishy Anand, Američan Hikaru Nakamura in najboljši afriški igralec, Egipčan Bassem Amin.

Največja posebnost turnirja, ki je sicer potekal v pospešenem tempu za razmišljanje, je bila v tem, da so se vse partije začenjale v naprej določenih pozicijah, izbranih iz preteklih dvobojev za SP. Kot že nekaj unikatnih formatov tekmovanj v zadnjem času, se je tudi ta izkazal kot pisan na kožo Carlsnu, saj je v njem prišlo do izraza njegovo odlično poznavanje šahovske zgodovine, združeno z veliko kreativnostjo in izjemnim pozicijskim občutkom. Vsakega od treh nasprotnikov je premagal z rezultatom 1,5:0,5 in na koncu slavil s točko prednosti pred Nakamuro, tretji pa je bil s polovičnim izkupičkom točk Anand.