Pri Janševih udarili: Možnost predčasnih volitev je večja, kot je bila kdajkoli v zadnjih dveh letih

Sestal se je Svet Slovenske demokratske stranke in sprejel ocene, sklepe in stališča SDS o volitvah v Evropski parlament 2024.

Kot je po seji povedal predsednik Sveta SDS Zvone Černač, je Slovenska demokratska stranka na volitvah v Evropski parlament dosegla prepričljiv zmagovit rezultat tako v številu dobljenih glasov kot v številu osvojenih mandatov in sama osvojila več poslanskih mandatov kot vse tri stranke vladajoče koalicije skupaj. Poleg tega je SDS prvič v svoji zgodovini dosegla rezultat preko 30%, glede na delež osvojenih mandatov pa je SDS dosegla enega najboljših rezultatov med vsemi listami in strankami, ki so v državah članicah EU sodelovale na volitvah v EP 2024 ter prispevala 4/5 delež k najboljšemu posamičnemu nacionalnemu rezultatu v politični skupini EPP.

Zvone Černač. FOTO: Mavric Pivk/delo Pivk Mavric

Kot je še izpostavil predsednik Sveta SDS, je Slovenska demokratska stranka pravočasno oblikovala močno kandidatno listo in kot prva predstavila volilni manifest s pogledi stranke na prihodnost EU. SDS je v času volilne kampanje vztrajala na vsebinski razpravi o prihodnosti EU, zaradi težnje vladne koalicije in njihovega medijskega monopola, da namesto o prihodnosti Slovenije v EU vsili razpravo o marihuani, evtanaziji in Palestini, pa je bila prisiljena voditi predvolilni spopad tudi na bojišču, ki so ga vsilili drugi.

Možnost predčasnih volitev večja, kot je bila kdajkoli v zadnjih dveh letih

Svet SDS predvideva, da bo katastrofalen poraz strank vladajoče koalicije zelo verjetno vplival na dogajanje v drugem polčasu mandata. Na eni strani bo to verjetno vplivalo na dolžino tega mandata, na drugi strani pa Svet SDS ocenjuje, da bo to še povečalo nesposobnost vladajoče koalicije za reševanje odprtih vprašanj. Kot je izpostavil Zvone Černač, je možnost predčasnih volitev večja, kot je bila kdajkoli v zadnjih dveh letih.