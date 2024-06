»V šoku sva in se počutiva, kot da bi naju povozil tank«

Hokan Nesser je doslej napisal približno 40 del, ki so bila po vsem svetu prodana v večmilijonskih izvodih. Njegov prvi romaneskni prvenec Koreograf je izšel leta 1988. Njegova dela, od katerih jih je več prirejenih za velika platna ali televizijo, so bila prevedena v več kot 20 jezikov, tudi slovenščino. Po podatkih Cobissa so v slovenščini na voljo trije romani Lastovka, maček, vrtnica, smrt, Karambol in Mreža grobih zank.