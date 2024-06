Saša Lendero in Miha Hercog skupaj: pripravljena sta bila na zadnje dejanje (FOTO)

Za Sašo Lendero in Miho Hercoga je bil ta teden zelo poseben. Njuna hčerka Aria je namreč zaključila osnovno šolo. Kot je to v navadi, so imeli devetošolci ob zaključku šolanja valeto, ki sta se je udeležila tudi Saša in Miha skupaj z Ario. Znana slovenska starša sta se po tem dogodku oglasila na družbenih omrežjih z lepimi komentarji, dodala pa sta jim tudi nekaj lepih slik.

»Mama in ata (ja, tako naju kliče) sva pripravljena, da Ario pospremiva na zadnje dejanje osnovne šole - na Valeto ...Polna občutkov ponosa, veselja, ganjenosti in začudenja, da je tako hitro prišla do praga srednje šole. Nekaj sva pa vendarle dobro speljala! Srečno draga, srčna, ljubeča in neskončno ljubljena Aria,« je Saša zapisala v prvi objavi.

V drugi, ki ji je dodala tudi sliko, na kateri so vsi trije, je dodala: »Iz punčke deklica ... in iz deklice dekle...Danes princeska na valeti in za vedno tatica in kraljica mojega srca.« Obenem je tudi čestitala devetošolcem in staršem.

Miha pa je hčerino prelomnico pokomentiral z besedami: »Pa se končuje še eno obdobje…Z Ario sva odplesala še zadnji osnovnošolski ples, s @sasa_lendero pa žariva od ponosa.«

Saša je nedavno na instagramu že govorila o svoji hčerki. Takrat je pokomentirala njen odhod na končni šolski izlet. Kot je dejala, ne more verjeti, da se je to že zgodilo.