Bilo je nekoč: Courteney Cox (Suzy)

Rodila se je kot najmlajša od štirih otrok v Birminghamu v Alabami. Čeprav se je vpisala na študij arhitekture, se je raje odločila za kariero modela in igralke. Njena prva vloga je bila v videospotu Brucea Springsteena, kar smo omenjali v prejšnji številki. Sledili so nastopi v številnih nadaljevankah, tako da je bila ob začetku snemanja Prijateljev edina med njimi z že postavljeno kariero, čeprav bi sprva morala upodobiti Rachel. Prav tako vse od leta 1996 upodablja Gale Weather v franšizi grozljivk Krik. Ko je v zakonu z Davidom Arquettom zanosila, je morala vlogo Susan v Razočaranih gospodinjah žal zavrniti. Nenehno snema nadaljevanke, med drugim Dirt, pojavlja se tudi kot gostja v drugih serijah. Po ločitvi je našla srečo s Škotom Johnnyjem McDaidom, ki igra v skupini Snow Patrol. Čeprav sta se zaročila, sta zaroko nazadnje preklicala, vendar ostajata skupaj že več kot deset let.

Z Liso Kudrow in Jennifer Aniston so ostale prijateljice, slednja je celo botra njene hčerke.

Kot Gale Weathers je v franšizi Krik nosila raznolike pričeske.

Z Davidom Arquettom je bila poročena dobrih deset let, še vedno imata skupno podjetje.

Naravna lepotica leta 2006: pred nekaj leti je priznala, da je pozneje pretiravala s polnili in lepotnimi posegi.

V nadaljevanki Sodobna družina je nastopila z Davidom Beckhamom.

Johnny je kar dvanajst let mlajši od nje.