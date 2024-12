Nika Prevc spet nepremagljiva

Slovenska smučarska skakalka Nika Prevc (140 in 134,5 metra, 283,4) je prepričljivo zmagala na tekmi za svetovni pokal v švicarskem Engelbergu. Druga je bila vodilna v pokalu, Nemka Katharina Schmid (135 in 123,5 m, 272,5), tretja Norvežanka Thea Minyan Bjoerseth (138 in 128 m, 267,3).

»Zelo dobro se počutim v Engelbergu, zelo sem uživala na tekmi. Vesela sem, da sem dosegla še en izvrsten uspeh in tudi svoj prvi rekord skakalnice. Nadejam se uspešnega nastopa tudi jutri,« je v prvi izjavi za organizatorje tekme povedala Prevc. Slavila je deveto zmago v pokalu in 16. stopila na zmagovalni oder.

Šesta je bila Ema Klinec (124,5 in 128 m, 254,2), 22. pa Taja Bodlaj (123 in 114 m, 199,6). Ajda Košnjek (113,5 m, 91,3) se na 33. mestu ni uvrstila v finale. Katra Komar je bila diskvalificirana že v kvalifikacijah.