Nihče drug ni tako pozitivno nor kot Piotr Žyla

Poljski smučarski skakalec Piotr Žyla glede na nastope, ki jih je kazal v zadnjem obdobju ter na uradnem treningu in v kvalifikacijah, v katerih se je moral sprijazniti z 10. mestom, še ni bil med glavnimi favoriti sobotne tekme na srednji napravi v Planici. Toda nato je bil ob pravem trenutku na pravem mestu – v velikem finalu mu je uspel rekordni skok (105 m), s katerim se je s 13. mesta zavihtel povsem na vrh. Na ta način je 36-letni šampion iz Cieszyna ob meji s Češko ubranil naslov svetovnega prvaka iz Oberstdorfa 2021.

«Po uvodni seriji, v kateri sem imel malce smole, nisem več verjel, da lahko osvojim kolajno. Toda kljub temu se nisem vdal. Poskušal sem dati vse od sebe, finalnega skoka pa se ne spomnim več,« je po novem velikem zmagoslavju dejal Žyla, ki je na sredini novinarski konferenci v Faak am Seeju, kjer med tem nordijskim SP biva poljska reprezentanca, navzočim zagotavljal, da ima svoj načrt. Ko so ga čudno pogledali, jim je v smehu zatrdil: »Verjeti mi boste morali na besedo, kaj drugega vam niti ne preostane.«

Po kvalifikacijah, v katerih se mu ni izšlo po željah, ni bil tako zgovoren. Poljskim novinarjem je vidno slabe volje odgovarjal v enozložnicah, nekajkrat pa je zgolj pokimal ali odkimal. Slabši kvalifikacijski skok ga je le še podžgal, samozavest pa si je izdatno okrepil z odličnim nastopom v poskusni seriji, v kateri je bil najboljši med vsemi. Po rekordnem finalnem skoku se mu niti sanjalo ni, kako visoko ga bo ponesel. Tega niso vedeli niti njegovi reprezentančni kolegi. »Takoj po Piotrovem nastopu še nismo mogli računati s tem, da bo dovolj za zlato. Toda ko so nato tekmeci drug za drugim zaostajali za njim in ga ni prehitel niti Anže Lanišek, sem prvič pomislil na najžlahtnejšo lovoriko,« je zaupal Pawel Wasek, ki je pristal na 16. mestu.

Zdaj prijateljuje z 11 let mlajšo igralko

Žyla, ki je še zlasti pred novoletno turnejo zbujal pozornost tudi s prevelikim dresom v razkoraku (menda se mu je na meritvah pred sezono uspelo skrčiti za več centimetrov), je podvig proslavil v svojem značilnem slogu – z glasnim kričanjem in nenadzorovanim mahanjem okrog sebe. V izteku skakalnice, po katerem so ga reprezentančni kolegi nosili na ramah, se je celo vrgel v sneg in si z njim obrisal obraz. Kot da ne bi mogel verjeti, kaj mu je uspelo. »Nihče drug ni tako pozitivno nor,« pravijo o njem tisti, ki ga dobro poznajo. Poljski veteran ima sicer prav poseben način priprave, s katero se zna zapreti v svoj mehurček in odmisliti vse okrog sebe. To mu uspeva tudi z igranjem kitare. »To lahko počnem več ur. Čeprav me od brenkanja že začnejo boleti prsti, igram še naprej. Takrat padem v svoj svet in ne razmišljam o ničemer. Kaj sem igral v petek zvečer? Vprašajte me raje, česa nisem. Igral sem do polnoči, potem sem šel spat, se zbudil in igral naprej, ha, ha,« je v smehu pripovedoval Žyla, potem ko se je ovenčal že s tretjo posamično kolajno na nordijskih SP, saj ima ob dveh zlatih tudi bronasto iz Lahtija 2017. Vse tri si je – zanimivo – izbojeval na srednjih skakalnicah.

Kot je večkrat ponovil, planiške lovorike ni osvojil zgolj z briljantnim finalnim skokom. Za njim stoji več mesecev trdega dela in vzpon iz pekla, kakor je sam poimenoval prejšnjo sezono, v kateri se je ob slabših uvrstitvah boril tudi z utrujenostjo, do nebes – stopničk in novega podviga na velikem tekmovanju. »Zaradi vsega, kar sem prestal, je to morda celo moj največji uspeh doslej,« je razmišljal novi-stari svetovni prvak, ki ima z nekdanjo ženo Justyno Lazar, sestrično legendarnega Adama Malysza, dva otroka: 16-letnega sina Jakuba, ki prav tako trenira smučarske skoke, in 11-letno hčerko Karolino. Zdaj »Piotrek«, kakor ga tudi kličejo, prijateljuje z enajst let mlajšo igralko Marcelino Zietek.