Ni šlo po načrtih, poškodba Dragića (FOTO+VIDEO)

Košarkarji Los Angeles Lakers so v prvi tekmi finala končnice lige NBA brez težav ugnali Miami Heat s 116:98. Miami je moral večino teke igrati brezin, ki sta se poškodovala.Dragić je do poškodbe noge dosegel šest točk in skok ter tri podaje. Miami je držav priključek s favoriziranim Los Angelesom do sredine druge četrtine, nakar so Jezerniki štiri minute in pol pred koncem pobegnili v vodstvo za 11 točk in ga niso izgubili vse do konca tekme.Prva četrtina se je končala z izidom 31:28 za Los Angeles, ki je dobil drugo tretjino s 34:20 in prvi polčas s 65:48.Miami je nadaljeval tekmo brez Dragića in Adebayja ter tretjo četrtino izgubil z 19:28. Zadnjo četrtino je Miami dobil z 31:23, vendar je bilo to premalo za kaj več kot ublažitev zanesljivega poraza.Najboljši strelec Miamija je bils 23 točkami, pri Los Angelesu pa sta jihindosegla 34 oziroma 25.Naslednja tekma bo v soboto zjutraj ob treh po srednjeevropskem času. Takoj po tekmi še ni bilo jasno kako hude je poškodba Dragića in ali bo lahko igral naprej.