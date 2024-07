Neverjetno je, da trener in soigralci to že leta tolerirajo Cristianu Ronaldu ...

Nogometašem portugalske reprezentance se je uspelo prebiti v četrtfinale Evropskega prvenstva v nogometu. Tekmo s Slovenijo so po 120 minutah igre odločile 11-metrovke, kjer so imeli bolj natančno nogo Portugalci. Nedvomno je bil junak srečanja portugalski vratar Diogo Costa, ki je ubranil vse tri slovenske enajstmetrovke.

Končni razplet in uvrstitev Portugalske v nadaljevanje tekmovanja je zagotovo najbolj razveselil Christiana Ronalda, ki je v 105. minuti tekme imel priložnost, da postane junak tekme, a mu je to preprečil slovenski vratar Jan Oblak, ki je ubranil njegov kazenski strel. Ronaldo je bil po tej napaki bolj natančen in je pri prostih strelih napako popravil in zadel prvo enajstmetrovko za Portugalsko.

Mediji poročajo, da bo s tem prvenstvom, Ronaldo zaključil svojo pot na Euru, na tekmovanju, na katerem je porušil številne rekorde. Poleg mnogih dobrih, pa se ga drži tudi negativen. Na dan je namreč prišel podatek, da je na velikih tekmovanjih kar 60 streljal iz prostega strela, a zabil samo enkrat. To pomeni, da je iz prostih strelov kar 59-krat zgrešil, samo proti Sloveniji trikrat.

Mnogi se temu podatku čudijo in ne morejo verjeti, da je reprezentanca že leta to tolerira, še posebej zato, ker je v portugalskih vrstah veliko takšnih nogometašev, ki so sposobni zadeti iz prostega strela.

Portugalce v četrtfinalu v petek čaka močna Francija.