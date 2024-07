Ronaldo se je po zgrešeni enajstmetrovki proti Sloveniji zlomil in jokal kot otrok (VIDEO)

Cristiano Ronaldo se je s svojo Portugalsko prebil v četrtfinale evropskega prvenstva. Z zmago po enajstmetrovkah proti Sloveniji in tekmi kariere svojega vratarja Dioga Coste si je portugalska ekipa 5. julija zagotovili četrtfinale proti Franciji. Slovenija je bila zanje trd oreh in za zmago so prelili veliki znoja in solz.

FOTO: Wolfgang Rattay Reuters

V 105. minuti tekme Cristiano Ronaldo ni izkoristil enajstmetrovke, ki jo je slovenski vratar Jan Oblak mojstrsko prebral« in se vrgel na njegovo levo stran, kamor je streljal Portugalec. Ronaldo je nato zajokal, se v naslednjih 15 minutah nekako umiril in popolnoma osredotočeno čakal na enajstmetrovke, ki so jih dobili Portugalci.

Ronaldovi soigralci so nemudoma pritekli k žalostnemu zvezdniku in ga tolažili.