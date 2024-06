Ne zamudite: z nami na Euro 2024

Nemčija gosti vrhunske ekipe, med katerimi Slovenija s ponosom zastopa svoje barve.

Vse o zgodovinskih trenutkih na največjem nogometnem spektaklu leta boste našli v posebni rubriki Dela Euro 2024.

Spremljajte najnovejše novice, rezultate in analize na delo.si, kjer vas čakajo napeti trenutki in spektakularni goli. Ne zamudite priložnosti, da postanete del tega športnega spektakla. Skupaj navijajmo za naše fante in doživimo zgodovino v nastajanju!

Bralcem so vsak dan na voljo sveži in podrobni pregledi tekem, izpostavljeni so najboljši trenutki vseh tekem, strokovnjaki in športni komentatorji pa delijo svoje vpoglede in napovedi, s čimer bralcem omogočajo boljše razumevanje strategij posameznih ekip. Spletna stran ponuja tudi vpogled v zakulisje prvenstva, kar omogoča bralcem, da ga doživijo iz prve roke.

Vse na enem mestu: spored, prizorišča, strelci in rezultati v živo