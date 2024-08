Ne ve, zakaj mu gre najbolje na Vuelti

»Upam, da še drži, da se po padcih vračam močnejši,« je Primož Roglič med virtualnim srečanjem z novinarji odgovoril na vprašanje novinarja slovite Gazzette dello Sport o številnih kalvarijah in vstajenjih, ki jih je doživel v bogati karieri. Naslednje tovrstno poglavje bo poskušal spisati na 79. Vuelti, na kateri se bo le dober mesec dni po tem, ko si je pri padcu na Touru zlomil vretence, podal v boj za svojo četrto zmago.

»Veliko treninga sem izgubil, vsaj kakšen teden, potrebno je bilo nekaj dni, da sem dobil jasno sliko, kaj vse je narobe, in se začel najprej pripravljati za vrnitev v normalno življenje. Na srečo je šlo vse dovolj hitro, da sem lahko kmalu začel tudi trenirati. Tudi zato je padla odločitev, da startam na Vuelti. O tem, na koliko odstotkih pripravljenosti sem, je v mojem primeru nehvaležno govoriti. Če sem tukaj, to pomeni, da sem enako pripravljen kot vsi drugi, imam pa še težave, še čutim bolečine v hrbtu. Proti koncu dirke jih ne bom več, komaj čakam,« se je 34-letni zasavski as razgovoril o posledicah padca v 12. etapi, zaradi katerega je že tretjič zapored predčasno končal Tour.

Član ekipe, ki jo pokroviteljsko podpira »rdeči bik«, bo dirkal v deželi bikoborb. FOTO: Stephane Mahe/Reuters

»V težkih trenutkih se kaže podpora ljudi, ki so ti najbližje. Težko je bilo, toliko dela smo vložili v Tour, ne le jaz, moja žena in družina se je marsičemu odrekla, da lahko počnem, kar počnem. A v življenju imaš vedno izzive, ki jih je treba premagati, se boriti. Vesel sem bil, da so mi zaupali, me podprli, da sem se osredotočil na Vuelto,« je nadaljeval prvi zvezdnik ekipe Red Bull Bora Hansgrohe, ki bo tretjič zapored poskušal smolo iz Francije pretopiti v zmago v Španiji.

Tu je že bil najboljši v letih 2019, 2020 in 2021, če bo 8. septembra v Madridu slavil še četrto zmago, se bo na vrhu večne lestvice izenačil z Robertom Herasom. Jasno je, po kaj je prišel na start v Lizboni, čeprav je še nekaj negotovosti glede njegovega okrevanja in forme.

4. zmago na Vuelti lovi Primož Roglič.

Raje gor in dol

»Ne vem, zakaj mi gre najbolje na Vuelti, ne iščem tega odgovora, poskušam le uživati, všeč mi je ta dirka. Vesel sem, da mi je uspelo priti na start, moramo pa biti realistični, jaz in ekipa moramo videti, kje smo. Lahko sem treniral v zadnjih tednih, nisem pa mogel dirkati, bomo videli, kako se bo moje telo odzvalo na dirkaški ritem, na menjave tempa, koliko bolečin mi bo to povzročilo. A sem optimističen, iz dneva v dan mi gre bolje,« je povedal o boju za vrh, ki se bo danes začel z 12 km dolgo vožnjo na čas v portugalski metropoli, in se 8. septembra končal v španski, prav tako z bojem proti štoparici, dolgim 24,6 km.

Vmes Rogliča in tekmece čaka ogromno vzpenjanja in spuščanja, prireditelji so v 21 etap v skupni dolžini 3301,4 km stlačili okoli 60.000 višinskih metrov, precej več kot na letošnjem Giru (46.000) in Touru (52.000). »Na trasi ne bo ravnine, morali bomo biti zelo dobri v vožnji na klanec. To so sicer stvari, na katere nimaš vpliva, kateri tekmeci pridejo na dirko, kakšna je trasa. Je, kakršna je, najboljši je treba biti na terenih, ki so jih izbrali prireditelji. Raje imam, da gre gor in dol, bolj mi ustrezajo težje etape kot ravninske,« se nad zahtevnostjo trase ne pritožuje Roglič, ki bo noge preizkusil že v uvodni vožnji na čas, v 4. etapi pa ga čaka prva gorska preizkušnja s ciljem na Pico Villuercas. Zahteven preizkus bo tudi 9. etapa v Sierri Nevadi in še nekaj etap vmes, a je jasno, da bo odločitev o zmagovalcu padla v zadnjih treh dneh, ko si bodo sledili ciljni vzpon na Moncalvillo v 19. in na Picon Blanco v 20. etapi ter vožnja na čas v Madridu v 21.

Skoraj se je pridružil Vismi

Roglič ima tako še nekaj časa za dvig forme, način dirkanja pa bo prilagajal svoji pripravljenosti in potezam tekmecev. Med njimi bo prvič tudi Sepp Kuss (Visma Lease a Bike), njegov najzvestejši pomočnik pri štirih zmagah na tritedenskih dirkah, ki jih je dosegel pri Jumbu Vismi. »Nenavadno bo dirkati s Seppom, skoraj sem se pridružil Vismi na predstavitvi ekip, nenavadno je vse skupaj, potem ko smo toliko časa preživeli skupaj. Po drugi strani pa vsak zase poskušamo doseči najboljši rezultat. Dirkanje proti Seppu bo vsekakor izziv,« je Rogla dejal o dvoboju z Američanom slovenskih korenin, ki je lani Vuelto dobil po dogovoru znotraj ekipe Jumbo Visma. Ta je slavila trojno zmago s Kussom pred Jonasom Vingegaardom in Rogličem.

Slednji pravi, da tokrat ne bo nič dogovarjanja, tudi ne za morebitno zavezništvo s Kussom v boju proti izjemno močni ekipi UAE. Ta bo sicer brez Tadeja Pogačarja, a bo imela v Joau Almeidi, Adamu Yatesu in Isaacu del Toru vsaj tri močne adute v boju za rdečo majico. »Vsi, ki nastopamo, si želimo zmage, realnost je drugo. Pri meni in moji ekipi je pomembno, kako se bo odzvalo moje telo in kako bo delovalo moštvo, s polovico ekipe, ki me spremlja tukaj, še nisem dirkal, zato moramo iti korak za korakom,« je Roglič, čigar prvi pomočnik naj bi bil Aleksander Vlasov, opozoril, da se je v krstni sezoni pri rdečih bikih prvič na terenu znašel skupaj z Danijem Martinezom, Giovannijem Aleottijem, Florianom Lipowitzem in Patrickom Gamperjem.