Gorske etape so za mnoge ljubitelje kolesarstva daleč najbolj privlačne. Prekolesariti najbolj zanimive in najtežje klance so sanje vsakega zagnanega kolesarja. V Franciji je izbira zares velika. Tudi letos se je organizator potrudil za raznovrsten izbor. Ne manjka legendarnih Tourovih vzponov, pa tudi ne klancev, ki so prvič na dirki. Italijanski Apenini, italijanske in francoske Alpe, Centralni masiv in Pireneji bodo gorske verige na 111. Touru. Sedem gorskih etap je, štiri se bodo končale na vrhu klanca: Saint-Lary-Soulan - Pla d'Adet, Plateau de Beille, Isola 2000, Col de la Couillole. ...