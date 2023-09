Na njen ogenj so prilivali bencin, ne vode

Emma Raducanu je bila britanska teniška senzacija, ko je predlani z 18 leti osvojila OP ZDA v tenisu. Napovedovali so ji meteorski vzpon. Zdaj je 186. na lestvici WTA in vprašanje je, ali bo še osvojila kakšen turnir. Da bi se ameriška najstnica Coco Gauff, ki je pri 19 letih prišla do domačega grand slama, izkazala za muho enodnevnico, se ni bati. Bolj verjetno je, da bo dolgo vladala ženski teniški karavani.

Neverjetno zrelost je prikazala 13. marca 2004 v Atlanti rojena Cori Dionne (Coco) Gauff, ko je po izgubi prvega niza proti Belorusinji Arini Sabalenka uprizorila zasuk in – na navdušenje domoljubne množice na osrednjem igrišču Arthur Ashe v kompleksu Flushing Meadows v Queensu – zmagala z 2:6, 6:3 in 6:2. Pokazala je izjemno zrelost, najprej z loparjem, potem za mikrofonom. Kot bi imela govor pripravljen že od lanskega poletja, ko je izgubila v finalu OP Francije.

Še pred kratkim je bila njena krivulja zelo nizko. Julija je v Wimbledonu izpadla v prvem krogu proti Sofii Kenin. »Bilo je grozno. Ljudje so govorili, njen vrhunec je že mimo, nič ne bo od nje,« se je po nekaj več kot dveh urah dvoboja spominjala Gauffova, ki je od Wimbledona nanizala 12 zmag ter vmes osvojila turnirja v Washingtonu in Cincinnatiju. Zdaj je postala tretja ameriška najstnica z zmago v New Yorku in stopa po poti svoje vzornice Serene Williams, ki je prvič zmagala leta 1999 tik pred 19. rojstnim dnem. Danes se bo Gauffova povzpela na 3. mesto na lestvici WTA, za novo številko 1 Sabalenko in Igo Šwiatek. »Venus in Serena sta zaslužni za mojo lovoriko. Dali sta mi vero, da je mogoče uresničiti sanje,« se že od 15. leta v belem športu odlično znajde temnopolta igralka iz zvezne države Georgia, kjer je ločevanje zaradi barve kože še vedno zakoreninjeno.

Obračun z dvomljivci

Pritisk je bil letos ogromen. Njen obraz je bil povsod v New Yorku, na plakatih, letakih ... Navijači in zvezdniki so prišli samo zaradi nje. Vsakič, ko je stopila na igrišče, je požela stoječe ovacije. Tudi v soboto so bili vsi na nogah, ko je dvignila sveti gral. »Moj oče misli, da je trd kot skala in redko pokaže čustva, zdaj ga prvič vidim jokati,« se je pošalila Gauffova in se hitro zresnila ter obračunala s tistimi, ki niso verjeli vanjo.

»Pred mesecem sem osvojila Washington (turnir serije 500; op.p.) in rekli so, da je to moj domet. Potem sem osvojila Cincinnati (masters 1000) in so rekli, to je zdaj to. Tri tedne pozneje stojim tukaj s to trofejo. Vsi, ki ste moj ogenj polivali z vodo, vedite, da ste prilivali bencin. In zdaj žarim,« je bila slikovita Coco, ki velja za zelo trmasto osebo. »Starši to vedo, če mi nekaj rečejo, ponavadi naredim ravno nasprotno. Kakšnih 10 minut pred finalom sem brala komentarje, v katerih so pisali, da mi ne bo uspelo. To me je zares podžgalo.«