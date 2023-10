Mrk paradnih ostrostrelcev

Drugi krog v ligi prvakov je postregel z lepim številom golov, na osmih tekmah jih je padlo 55 ali v povprečju po 3,44. Obenem je bilo zelo neprijazno do najbolje plačanih napadalcev. Harry Kane (Bayern), Erling Haaland (Man. City), Kylian Mbappe (PSG), Victor Osimhen (Napoli) in Marcus Rashford (Man. United) so vsi streljali s praznimi naboji, za nameček sta se Robert Lewandowski (Barcelona) in Bukayo Saka (Arsenal) poškodovala.

Prva sezona po letu 2003, v kateri ni ne Cristiana Ronalda ne Lionela Messija, je že navrgla nove junake, kar pomeni izziv tudi za marsikaterega igralca Uefine fantazijske lige. Med napadalci, za katere je treba odšteti 10 milijonov namišljenih evrov ali več, sta v polno zadela zgolj Realov zvezdnik Vinicius Junior in Atleticov Antoine Griezmann, medtem ko je Kevin De Bruyne (Man. City) še vedno na bolniški.

Zanimivo, največ točk doslej, 26, je zbral malo znani zvezni igralec Real Sociedada Brais Mendez, ki je vpisal dva gola in podajo. Tik za njim je Realov biser Jude Bellingham (25). Visoko je tudi Julian Alvarez, ki je za Man. City v Leipzigu v 11 minutah zbral gol in asistenco, skupaj z Rasmusom Højlundom iz Manchester Uniteda pa je s tremi goli prvi na lestvici strelcev.

Šeško brez priložnosti

Jan Oblak ni pri vrhu med vratarji, ker je prejel že tri gole, je pa bil junak zmage Atletica proti Feyenoordu s 3:2, ker je v zadnjih minutah z bravuroznimi obrambami Nizozemcem preprečil izenačenje. »Bila je težka tekma proti ekipi mladih in hitrih igralcev. Napeto je bilo do zadnjih sekund. Naše moštvo krasi močan značaj, ni bilo prvič, da smo do zmage prišli po zaostanku. Trpeli smo, toda osvojili tri točke in to edino šteje,« je bil zadovoljen Škofjeločan, čigar forma je odličen obet pred eno ključnih tekem Slovenije proti Finski v lovu na euro 2024.

Tja bi rad prišel tudi Benjamin Šeško, ki pa proti Manchester Cityju v 20 minutah igre ni prišel do priložnosti in Leipzig je moral priznati premoč evropskim klubskim prvakom. Ti so do zmage s 3:1 prišli z izjemnim golom omenjenega Alvareza v 84. minuti, Argentinec je bil potem še podajalec še enemu rezervistu Jeremyju Dokuju. Sicer pa je najbolj odmevala zmaga Newcastla s 4:1 proti PSG.