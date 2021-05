Mohorič zaradi hudega padca predčasno končal dirko po Italiji

Matej Mohorič (Bahrajn) je zaradi padca predčasno končal dirko po Italiji. V deveti etapi je hudo padel, ko ga je po zdrsu na spustu, kot kažejo posnetki, presenetila luknja na cestišču. Prevrnil se je in z glavo udaril ob tla. Pri trku mu je počilo kolo, po padcu pa je bil vidno šokiran. Sprva so mu pripravili novo kolo, a se nanj ni mogel usesti. Kasneje so ga oskrbeli in ga na nosilih naložili v reševalno vozilo. Ves čas je bil pri zavesti.



Zdaj 26-letni Mohorič je v mladinskih kategorijah osvojil naslova svetovnega prvaka (2012 in 2013), zmagal je na etapah dirke po Španiji in Italiji. Je eden najboljših kolesarjev v spustih, njegov izum je tudi poseben aerodinamični položaj, ko je sedel na okviru kolesa namesto na sedežu, to pa je od začetka aprila prepovedano.

