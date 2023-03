Mikaela Shiffrin s 86. zmago ujela Stenmarka

Ameriška alpska smučarka Mikaela Shiffrin je v švedskem Areju izenačila rekord Šveda Ingemarja Stenmarka po številu zmag v svetovnem pokalu. Na mestu, kjer je leta 2012 v slalomu zabeležila svojo prvo zmago, je bila najboljša na devetem letošnjem veleslalomu sezone, kar je bila njena 86. zmaga v pokalu.

Z 20. veleslalomsko zmago, kar je prav tako izenačenje ženskega rekorda Švicarke Vreni Schneider, si je tudi že zagotovila mali kristalni globus za najboljšo veleslalomistko sezone.

Američanka, ki si je že prej zagotovila tudi veliki kristalni globus za skupno zmago ter malega slalomskega, lahko v soboto Stenmarka tudi prehiti, saj bo v Areju na sporedu še slalom.

Zanimal jo je mali globus

»Največji dosežek je biti imenovan v enem stavku z Ingemarjem Stenmarkom. A kot sem že nekajkrat rekla, se z rekordi ne obremenjujem preveč. Danes me je bolj zanimal mali kristalni globus. Če bi mi kdo dal na izbiro, ali vzeti kristalni globus ali rekord, bi izbrala globus,« je v pogovoru za avstrijsko televizijo dejala Shiffrinova, ki pa je pozneje vendarle pokazala tudi nekaj vzhičenosti zaradi rekorda: »Seveda sem ponosna, dan je fantastičen, spisala sem zgodovino.«

Američanka si je že v prvi vožnji nabrala lepo prednost. Pred Kanadčanko Valerie Grenier, zmagovalko tekme v Kranjski Gori je imela 58 stotink sekunde prednosti, pred tretjeuvrščeno Avstrijko Franzisko Gritsch pa že skoraj sekundo. A izkazalo se je, da ji je bila največja tekmica Italijanka Federica Brignone, ki ji je uspela odlična druga vožnja. Toda po prvem nastopu je zaostajala sekundo in štiri stotinke, take prednosti pa Američanka ni mogla zapraviti.

Napaki Kanadčanke, ki je padla na šesto mesto, in Avstrijke, ostala je brez uvrstitve, sta na zmagovalni oder pripeljali Švedinjo Saro Hector, četrto mesto pa je še četrtič zapovrstjo osvojila Slovakinja Petra Vlhova, ki pa je izkoristila odstop v prvi vožnji Švicarke Lare Gut-Behrami in se pred zadnjo tekmo na finalu v Soldeuu prebila na drugo mesto v veleslalomskem seštevku. Bo pa za drugo mesto v seštevku velik boj, v katerem bosta poleg Slovakinje in Švicarke sodelovali tudi Italijanki Brignone in Marta Bassino.

Edina slovenska finalistka Ana Bucik je zasedla 17. mesto (+2,72), Neja Dvornik je bila v prvi vožnji 35. in je ostala brez finala. »V prvi vožnji sem zgoraj smučala zelo dobro, a mi spodaj po manjši napaki ni uspelo več ujeti ritma in nisem bila dovolj hitra. V drugi pa s starta nisem našla ritma, a sem nato spodaj bolje navezala. Dve zelo različni vožnji in jutri bom poskušala sestaviti dve celotni ter čim bolje napasti v slalomu,« je za Smučarsko zvezo Slovenije dejala Bucikova. Ozrla se je tudi na rekordni dosežek Mikaele Shiffrin. »Za Mikaelo pa smo vsi nekako pričakovali, a je vedno tako, da dokler nečesa ne narediš, tega ne narediš. Bilo je za pričakovati in sedaj ji je uspelo. Mislim, da bo v tem ritmu tudi nadaljevala.«

