Mačkovšek noče zbadljivk v klubu

Zadnje dejanje nemške pravljice z delovnim naslovom Novo vstajenje je pred slovenskimi rokometaši. V znameniti Lanxess Areni v Kölnu se bodo ob 15. uri z Madžari pomerili za peto mesto na 16. evropskem prvenstvu. Sledili bosta polfinalni tekmi Francija – Švedska (17.45) in Danska – Nemčija (20.30).

Slovenci so prvič, odkar so 9. t. m. odpotovali v Berlin, imeli tri proste dni. V sredo so z vlakom pripotovali iz Hamburga, kjer so proslavili zmago proti svetovnim prvakom iz Danske, v Köln in se nastanili v hotelu NM Collection Mediapark, dober kilometer od znamenite stolnice svetega Petra. Čeprav peto mesto tokrat ne prinaša ničesar, niti neposredne uvrstitve na SP, tekma ne bo nepomembna. Gre za sosedski prestiž, ne nazadnje je prvenstvo veliko lepše zapustiti kot zmagovalec. Za selektorja Uroša Zormana pa bo še ena priložnost za piljenje igre. Marčevske olimpijske kvalifikacije so že precej blizu.

Borut Mačkovšek je naš najbolj obremenjeni igralec na EP, a za zadnji izziv bo iz petnih žil potegnil energijo. Ne nazadnje igra v madžarski ligi za Pick Szeged. »Ravno prej sva se v fitnesu pogovarjala z Dekijem (Dean Bombač; op. p,) in se strinjala, moramo dobiti to tekmo, ker nočeva, da bi naju v klubu zbadali, ko se vrneva. Če smo že prišli sem, želimo tekmovanje končati zmagovito« je odločen Mačkovšek, ki je ob Aleksu Vlahu in Gašperju Marguču med kandidati za idealno sedmerico prvenstva.

V psihološkem smislu je razlika med moštvoma velika. Slovenci so polni samozavesti in veseli, ker bodo igrali v Lanxess Areni, za Madžare bo tekma nujno zlo, saj so želeli priti v polfinale, toda Francozi so bili premočni. Maček ne skriva, da je utrujen in je v šali pripomnil, da bo »pretepel« Blaža Blagotinška, če mu ne bo pomagal v obrambi.

Blagotinšek se je pobral

Blagotinšek je izpustil tri tekme zaradi skrivnostne viroze. Včeraj je prišel v preddverje hotela in bil videti veliko bolje. »Uf, močno me je zdelalo. Štiri dni nisem mogel vstati s postelje, vročina, težave z dihanjem, skratka, grozno,« je težke dni opisal Blagi, ki verjame, da bo lahko vsaj nekaj minut držal obrambni blok: »Opravil sem tri treninge, da sem se malo spravil k sebi. Vsi si želimo domov z zmago, a čaka nas težka tekma,« se zaveda celjski orjak, ki je šest let igral za Veszprem.

V Hamburgu, nedaleč od Flensburga, kjer si kruh služi zdaj, mu je bilo hudo. »Tekme sem gledal v postelji na tablici in grozno mi je bilo, ker sem imel občutek, da sem fante pustil na cedilu,« je povedal krožni napadalec, ki je zmago proti Danski že spremljal s tribune. »Dali so mi priložnost, da še enkrat nastopim na EP, zato bom stisnil zobe,« pravi Blagotinšek in se strinja, da je njegova smola prinesla tudi nekaj dobrega: »Kristjan Horžen se je zares izkazal v napadu, v obrambi pa me je dostojno zamenjal Jernej Drobež. Vsaka slaba stvar je za nekaj dobra.«