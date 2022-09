Le obliž na rano azzurrov

Čeprav bo novembrski začetek svetovnega nogometnega prvenstva v Katarju spet odprl pekoče rane na Apeninskem polotoku, so azzurri selektorja Roberta Mancinija z zmago v Budimpešti (2:0) in drugo zaporedno uvrstitvijo na zaključni turnir lige narodov vseeno dokazali, da ostajajo evropska velesila. Italijanska in angleška reprezentanca, zmagovalka in poraženka lanskega finala evropskega prvenstva, sta v zadnjem letu doživeli marsikaj. Italijani boleč neuspeh v dodatnih kvalifikacijah za SP v Katarju, kjer jih je že v polfinalu na tekmi v Palermu ustavila Severna Makedonija, Angleži pa že kar malce sramotno slovo v nižji rang lige narodov, kjer so v ponedeljek zvečer po le enem doseženem golu na prvih petih tekmah vendarle pokazali nekaj življenja in na Wembleyju remizirali z Nemčijo (3:3). Toda v skupini A3 je bolj kot dvoboj tradicionalnih rivalov odmeval sklepni obračun med Madžarsko in Italijo za končno prvo mesto. Madžarom je v domači Budimpešti odgovarjal že remi, toda po nekaj manj kot pol ure igre in napaki domače obrambe ter trčenju vratarja Petra Gulacsija ter Wilfrieda Gnonta se je z žogo v mrežo sprehodil Giacomo Raspadori, z dvema goloma na ravno toliko tekmah nesporni italijanski junak. Valovi madžarskih napadov do konca dvoboja niso obrodili sadov, predvsem po zaslugi nekaj nepozabnih posredovanj vratarja Gianluigija Donnarumme, v 52. minuti pa je za končnih 2:0 zadel Federico Dimarco.

Najboljši na svetu

»Nič ne bo zacelilo odprte rane, kakršna je za nas odsotnost s svetovnega prvenstva, a pomembno je bilo, da smo začeli znova. Zdaj bomo poskušali osvojiti ta naslov,« je dejal Donnarumma. »Takšnega vzdušja in civiliziranega vedenja navijačev ni nikjer na svetu. Ustavil nas je najboljši vratar na svetu,« pa ni pozabil omeniti poraženi selektor Marco Rossi, čigar Madžarska (10 točk) je na koncu le za točko zaostala za azzurri, toda prepričljivo prehitela Nemčijo (7) in Anglijo (3). Italija je po minimalni zmagi nad Anglijo v Milanu še drugič zapored tekmo začela v postavitvi 3-5-2 in spet zmagala brez prejetega gola. Mancini opozarja, da delo še ni končano. »To niso bili eksperimenti, že dlje delam na 'novi' Italiji. V napadu imamo dva golobradca (Raspadorija in Gnonta, op. p.), ki lahko, če se v prihodnjih letih še izboljšata, postaneta uničujoča,« je zadovoljen madžarsko prestolnico zapuščal Mancini, ki bo z rojaki zaključni turnir najverjetneje odigral na Nizozemskem. Gostitelja mora namreč le še uradno potrditi izvršni odbor Uefe, pred sinočnjim odločilnim spopadom Portugalske in Španije pa so bili poleg Nizozemcev in Italijanov na »final 4« uvrščeni tudi Hrvati.