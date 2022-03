Križnarjeva v Oslu druga, Bogatajeva četrta

Norvežanka Silje Opseth je zmagala na tekmi za svetovni pokal smučarskih skakalk v Oslu. Skočila je 129 in 131,5 m in dobila 249,7 točke. Za 2,4 točke je zaostala Nika Križnar (247,1 točke; 127,5 in 126,5 m), tretja je bila Japonka Sara Takanaši (237,7; 124 in 125,5 m), četrta pa Urša Bogataj (235,4; 123,5 in 125 m).

Špela Rogelj (195,3; 122 in 119,5 m) je bila 12., 13. Jerneja Brecl (194,5; 119,5 in 116 m), 23. pa Maja Vtič (164,6; 117 in 102 m). V finale se izmed Slovenk ni uvrstila le Katra Komar (61,1; 105,5 m), ki je končala na 32. mestu.