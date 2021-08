Koper hitro opravil z Mariborom in skočil na vrh

Prva Liga Telemach Koper 5 4 1 0 11:4 13

Maribor 6 4 0 2 11:9 12

Bravo 6 2 3 0 5:2 9

Olimpija 5 2 1 1 7:5 7

Tabor 6 2 1 3 6:6 7

Radomlje 5 1 2 2 4:4 5

Domžale 4 1 1 2 3:6 4

Aluminij 6 0 4 2 1:4 4

Celje 5 1 1 3 5:8 4

Mura 4 0 2 2 4:8 2

Mladost je (večno) opravičilo

Poraženci brez gola Izidi 6. kroga: Koper : Maribor 2:0 (Karlo Bručić, 3., Nemanja Mitrović 43., avt.), Kalcer Radomlje : CB24 Tabor 0:1 (Marko Krivičić, 80, 11-m), Aluminij : Domžale 0:1 (Senijad Ibričić 25.), Bravo – Olimpija, Mura – Celje (večerni tekmi).

Pari 7. kroga: Celje – Radomlje (27. t. m.), CB24 Tabor – Koper, Maribor – Bravo (oba 28. t. m.), Domžale – Mura, Olimpija – Aluminij (oba 29. t. m.).

Ko ti gre, res gre. Koprskim nogometašem tako dobro, da bi lahko streljali tudi miže in zadevali, česar pa v prvem derbiju 6. kroga 1. SNL ne bi mogli reči za Maribor. Na Bonifiki so vijolični, ki so bili tudi v drugem derbiju videti kot vajenci, pogrnili drugič v šestih tekmah in prvo mesto na prvenstveni lestvici prepustili Koprčanom, ki imajo celo tekmo manj.»Imel sem občutek, da bi lahko igrali še dolgo in ne bi zadeli,« je po tekmi razpredal gostujoči trener, ki je na poti v Koper ostal brez svojega asistenta na igrišču. Ljubljančan se je obrnil proti porodnišnici, kjer je slavil zmago. Prvorojenkise je pri Vrhovčevih pridružil šeŽe prva domača akcija je Rožmana vrgla iz tira. »Ves teden smo opozarjali, na kaj moramo biti pozorni, a se nam je zgodilo prav to, kar se nam ne bi smelo,« je izpostavil 38-letni, najmlajši trener v slovenskem prvenstvu, ki je menjaval figure na šahovnici, ni pa ukrepal, kot bi lahko. Taktično je zamrznil in se kot pijanec plota držal osnovne postavitve, ki je bila voda na mlin Koprčanom. Še posebno po hitrem golu, po katerem so Primorci lahko le strnjeno in disciplinirano stali v obrambi in čakali na nov bliskovit nasprotni udarec. Dva sta prišla že takoj po golu:je zatresel prečko,pa je izgubil dvoboj iz oči v oči z, ki je bil nemočen ob avtogolupo podajiiz kota. A še bolj nemočni so bili vijolični, ki so se 70 minut jalovo zabijali v domači obrambni zid.»Odlično smo odprli tekmo, tako, kot smo si želeli. Prvi polčas je bil po mojem okusu, v drugem smo preveč trpeli. Zdaj prihajajo tekme, ki naj bi jih dobili. Te pa so najtežje,« se ni prepustil evforiji v prvih krogih zelo uspešni Ljubljančan na koprski klopi, 41-letni, dobro zavedajoč se pasti, ki ga čakajo v naslednjih tekmah. Koper bo postal želeni plen drugih.Na dan velike zmage so v Kopru tudi ustoličili bivšega športnega direktorja vijoličnihna položaj športnega vodje z dodatkom poslovnega direktorja.Prvi veliki izziv Koprčane čaka že konec tedna pri Taboru v Sežani, pri katerem so se veselili srečne zmage v gosteh proti Radomljam po podarjeni enajstmetrovki sodnika. Za nameček so gostitelji svoj strel z bele točke zapravili.je streljal prek vrat.Rožman bo imel, kot kaže, vso sezono priročno opravičilo v mladosti igralcev, ki jim občutno primanjkuje obrtniških spretnosti. Še posebno v konici napada, v katerem vijolični pogrešajo strelca, ki bi lahko iz nič ali z enim dotikom zabil v polno. Druge pomanjkljivosti orkestra in dirigenta so povezane s prebiranjem igre in ukrepanjem. Toda po 0:5 proti dvema zahtevnejšima tekmecema (še poraz z Olimpijo z 0:3) se kažejo očitne pomanjkljivosti v vijoličnem širšem strokovnem štabu, v katerem je pogrešati nekoga z bogatim igralskim ozadjem in širšim pogledom. Morda bi se moral, kot se je nekoč, na igrišče in na klop za rezervne igralce s tribun spustiti tudi športni direktorPa še to, Domžalčanom je v Kidričevem že v petek prvo zmago s projektilom z 20 m priigral. Aluminij je še brez zmage in le pri enem golu v 540 minutah.