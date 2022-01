Klinčeva tretja v Willingenu

Vodilna v svetovnem pokalu smučark skakalk, Marita Kramer, je zmagala tudi na tekmi v Willingenu, na kateri so zaradi zahtevnih vetrovnih razmer izpeljali le eno serijo. Avstrijka je za 3,1 točke premagala Nemko Katharino Atlthaus, tretje mesto pa je zasedla Ema Klinec, ki je za zmagovalko zaostala 8,2 točke.

Klinčeva je bila s skokom 127 najdaljša v seriji, tudi 3,5 metra daljša od zmagovalke, a je imela med najboljšimi najugodnejše vetrovne razmere. Za Klinčevo so to četrte posamične stopničke v sezoni, v petek je bila tudi del zmagovite slovenske mešane ekipe.

Njen uspeh so s solidnimi dosežki, ki so slovenski reprezentanci zagotovile prevzem vodstva v pokalu narodov, dopolnile Nika Križnar s petim mestom, Urša Bogataj s sedmim, Nika Prevc z 11. in Špela Rogelj z 18. mestom. Jerneja Brecelj je bila diskvalificirana.

V nedeljo bo v Willingenu še ena posamična tekma.