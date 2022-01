Kakšna zmaga slovenskih orlov! Lanišek tokrat postavil piko na i

Slovenska reprezentanca smučarskih skakalcev je bila na današnji ekipni tekmi v Zakopanah razred zase. Lovro Kos, Timi Zajc, Peter Prevc in Anže Lanišek so z izjemnimi predstavami slavili pred drugouvrščenimi Nemci in tretjimi Japonci.

Slovenija se je že na zadnjih dveh ekipnih tekmah spogledovala z zmago, a obakrat za las ostala brez prvega mesta. Tokrat je zadnji mož v slovenski postavi Lanišek sijajno postavil piko na i z daljavo kar 140,5 m in poskrbeli za odlične obete tudi na naslednji - olimpijski tekmi v Pekingu.

Že po polovici tekme so imeli Slovenci stvari pod nadzorom, po drugi skupini so prevzeli vodstvo in ga obdržali do konca. Zbrali so 531,4 točke, 27,6 več kot drugi Nemci. V drugi seriji pa so delo le dokončali in z zanesljivimi skoki ugnali vse tekmece, zbrali pa so 1101,7 točke. Na koncu je bila razlika pred tekmeci kar 67 točk, prav v zadnjem skoku pa so se na drugo mesto prebili Nemci, ki so le za šest desetink ugnali Japonce.

Kos je skočil 126,5 in 123,0 m ter zbral 263,5 točke, Peter Prevc (133,5/140,5 m) 289,4, Zajc (125,5/134,0 m) 272,4, Lanišek pa ob 129,0 in 140,5 metra 276,4 točke.

Doslej zadnjo zmago so Slovenci na ekipnih tekmah dosegli marca 2019 v Vikersundu, takrat so nastopili Anže Semenič, Peter Prevc, Domen Prevc in Timi Zajc.