Kakšna zmaga Rogliča! Takole jo je ukradel svetovnemu prvaku (VIDEO)

Slovenski kolesarje v svojo bogato zbirko zmag dodal še prvo veliko enodnevno klasiko. Zmagal je na prestižni enodnevni dirki Liege-Bastogne-Liege, in to v kakšnem slogu!Zaključek je zaznamovala prava drama, v katero so bili vpleteni kar trije Slovenci, poleg Rogliča šein. Ta se je v zadnjih nekaj sto metrih priključil skupini favoritov, ki so pobegnili nekaj kilometrov prej. Čakali so na zaključni šprint, v katerem je roke v znak zmagoslavja že dvignil novi svetovni prvak, toda Roglič se ni vdal in mu sledil ter mu tudi zmago v zadnjih milimetrih ukradel iz rok.Francoz je hitro videl, da je storil napako in čeprav so čakali na potrditev fotofiniša, je že bilo jasno, da je zmagal Slovenec. Za Rogliča je ta zmaga velika uteha po izgubljenem Touru, za njim je tudi težak teden po svetovnem prvenstvu, po katerem so ga zlasti kritizirali belgijski mediji, češ, da ni sodeloval v lovu na Alaphilippa. »Res je bilo tesno, šele zdaj sem videl. Nikoli ne smeš nehati verjeti in se truditi vse do zadnjih centimetrov. Zares sem izjemno vesel te zmage,« je v cilju povedal Roglič. »Za mano je dolgo in naporno obdobje, zdoma sem že tri mesece, ponosen sem tudi na celo ekipo. Na koncu pa mi je vednarle uspelo nekaj osvojiti, kajne?«To je bil tudi izjemen slovenski dan, ob zmagi Rogliča je namreč Pogačar osvojil tretje mesto (in tako smo Slovenci znova imeli oba kolesarska asa na zmagovalnem odru), Mohorič pa četrtega, potem ko so Alaphilippa delegirali na peto mesto, ker je v začetku zaključnega šprinta zaprl pot ŠvicarjuNajstarejša izmed petih največjih klasik v kolesarstvu, organizirajo jo od leta 1892, je potekala po ustaljenem scenariju z dolgim začetnim pobegom in obračunom favoritov v najtežjem delu trase. V etapi je bil zaradi padca od glavnine nekaj časa oddaljen Pogačar, uspešno pa se je težavam izogibal Roglič, ki je spretno krmaril v glavnini, v kateri sta ritem narekovali moštvi Deceuninck-Quick-step, za katerega vozi Alaphilippe, in Sunweb za Hirschija, med tednom zmagovalca valonske puščice (Roglič ni nastopil).Glavnina s favoriti je Švicarja Michaela Schärja (CCC Team), edinega od preostalih ubežnikov, ujela na vzponu Redoute, ki velja za ključno točko dirke 35 kilometrov pred ciljem. Na strmem klancu s povprečnim naklonom 8,9 odstotka je hitro prišlo do selekcije med najboljšimi, ki so se nato spopadli na zadnjem strmem vzponu.V zadnjem delu etape so se napadi vrstili eden za drugim, a je moštvo svetovnega prvaka nevtraliziralo vse poskuse pred zadnjim vzponom na Roche-aux-Faucons. Na njem je potegnil Tom Dumoulin, sledili pa so mu le najboljši, med njima tudi Pogačar in Roglič. Nato je napadel Alaphilippe, sledil pa mu je Hirschi, za njim pa sta se pripeljala prek vrha tudi Roglič in Pogačar. Nekoliko v ozadju pa je kolesarila skupina 13 kolesarjev, vključno z Mohoričem.Zdelo se je, da se bo četverica pomerila za zmago, a se je iz ozadja po odličnem spustu in napadu približeval Mohorič, ki je prehitel vodilne, a mu je v zaključku zmanjkalo moči za šprint.Slednjega je prvi začel Alaphilippe, za njim je šel Hirschi, močan pa se je zdel tudi Pogačar, ki se je bližal obema favoritoma, toda menjava smeri sprinta svetovnega prvaka iz Imole je iz boja za zmago izločila tako Hirschija kot Pogačarja na levi strani, Rogliču pa se je odprla pot na desni. Francoz je nerazumljivo nekaj deset metrov pred ciljem začel proslavljati, a ga je s sunkom kolesa prek črte za nekaj centimetrov ugnal Roglič in se veselil prve slovenske zmage na petih velikih kolesarskih spomenikih.