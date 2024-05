Študenti zasedli FDV: »Ne bomo pustili, da dejanja sionistične tvorbe Izrael potonejo v pozabo!« (FOTO)

Skupina študentov je danes zasedla prostore ljubljanske fakultete za družbene vede ter izkazala solidarnost boju Palestincev in opozorila, da Izrael v Gazi izvaja genocid. Fakulteto in Univerzo v Ljubljani so ponovno pozvali, da se opredelita do dogajanja v Gazi. Univerzo so tudi pozvali, naj prekine sodelovanja z izraelsko univerzo Bar Ilan.

»Ne bomo pustili, da dejanja sionistične tvorbe Izrael potonejo v pozabo! Ponovno pozivamo, da je dolžnost vseh nas, da se organiziramo in na vso moč nasprotujemo izživljanju Izraela nad palestinskim ljudstvom,« je sporočila Lista demokratičnega študentstva, ki se je pridružila študentski zasedbi, in napovedala, da bodo študentje pritisk stopnjevali.

FOTO: Blaz Samec

FOTO: Blaz Samec

FOTO: Blaz Samec

Opozorila je, da Izrael v Gazi izvaja genocid ter da vsak dan v enklavi beležijo 300 novih žrtev izraelske agresije. »Ne smemo in ne mislimo biti pasivni! Še posebej ne, ko se naši politiki, naša fakulteta in naša univerza sprenevedajo glede genocida in okupacije, ki ga izvaja apartheidski režim,« je poudarila.

Ob tem je dodala, da so bila dejanja palestinskih gibanj 7. oktobra posledica izraelskega izživljanja nad palestinskim ljudstvom.

Univerza v Ljubljani je medtem danes sporočila, da je že pred dvema mesecema odločno obsodila nasilje v Gazi in pozvala k premirju. Poudarili so, da univerza trenutno na krovni ravni nima sklenjenega nobenega mednarodnega institucionalnega sporazuma z inštitucijami iz Izraela.