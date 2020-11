Jojo zabil za zmago, Oblak se je poškodoval

Slovenska vrsta je še drugič v ligi narodov igrala s Kosovom. Potem ko ga je v Prištini ugnala z 1 : 0, ji je po uspešni izvedeni 11-metrovki Josipa Iličiča v sodniškem dodatku to uspelo še enkrat. Slovenci so tako zadržali dve točki prednosti pred Grki, ki so zmagali v Moldaviji z 2 : 0. Slovenijo do konca čaka le še sredin obračun v Grčiji, za prvo mesto v skupini, ki vodi v ligo B.



Selektor Matjaž Kek bi današnjo tekmo moral začeti z Janom Oblakom v vratih, a je ta zaradi poškodbe rame hitro končal ogrevanje in odkimal, češ da ne more igrati. Tako je namesto njega začel Vid Belec, v obrambi so bili Jure Balkovec, Miha Mevlja, Miha Blažič in Petar Stojanović, zadnja zvezna igralca Jasmin Kurtić in Amedej Vetrih, pred njima Damjan Bohar, Sandi Lovrić in Iličić, v konici napada pa Haris Vučkić.



Po dokaj mirnih uvodnih minutah in terenski pobudi Slovenije je ta prvič resneje zagrozila v 17. minuti po napaki gostujočega vratarja Arijaneta Murica je z glavo poskusil Vučkić, žogo pa je pred golovo črto odbil Amir Rrahmani. Na drugi strani so prvič gosti zapretili v 27. minuti, a je Edon Zhegrova žogo poslal mimo vrat. V 35. minuti je po kotu s strelom z glavo zgrešil Kurtić, v 42. pa je Muric moral posredovati po neposrečenem posredovanju enega svojih soigralcev ob Balkovčevem strelu oziroma podaji.



Tudi uvod drugega polčasa je pripadel Slovencem, ki so prišli do lepe priložnosti v 54. minuti, strel Lovrića pa so gosti toliko preusmerili, da je žoga končala malo mimo vrat. Štiri minute pozneje pa so Kosovci prišli do kazenskega prostora Slovenije, izigrali domačo obrambo, Vedat Muriqi pa je nato zadel malce z leve z diagonalnim strelom za vodstvo gostov. So pa Slovenci hitro odgovorili. Iličić je v 63. minuti s Stojanovićem kombiniral na desni strani, slednji, je nato potegnil v kazenski prostor in žogo vrnil Kurtiću, ki je nato iz prve zadel za 1 : 1.



Sledilo je obdobje brez večjih razburjenj, v 90. minuti je s strelom z glavo poskusil Andraž Šporar, a je bil premalo natančen. Že v sodniškem dodatku pa je Slovenija dobila najstrožjo kazen po igranju z roko Fidana Alitija, z bele točke pa je bil zanesljiv Iličić.