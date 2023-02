Izjemen uspeh mlade Slovenke

Najboljša slovenska skakalka v višino Lia Apostolovski je zmagala v Sieni, kjer so pripravili atletsko tekmovanje zgolj v tej disciplini. Preskočila je 1,87 metra. Druga je bila prav tako z 1,87 m Italijanka Elene Vallotigare, ki je lani na svetovnem prvenstvu v Eugenu osvojila bronasto medaljo.

»Miting so pripravili v Sieni, rojstnem mestu Elene Vallotigare. Na njeno povabilo sem se tekme udeležila in dosegla svoj najboljši izid sezone. Vallotigare je 1,87 preskočila v zadnjem poskusu in bila zato druga. Z nastopom sem zelo zadovoljna, zelo dobro sem skakala in se že zelo veselim naslednje tekme. Ta bo na balkanskem prvenstvu v Istanbulu,« je povedala Apostolovski.

Atletinja ljubljanskega Massa je 21. avgusta lani v finalu evropskega prvenstva v Münchnu zasedla sedmo mesto, preskočila je 1,90 m. Tudi na SP v Oregonu je manj kot mesec dni pred tem nastopila v finalu in osvojila 12. mesto z 1,89 metra. Na obeh največjih tekmah lani je bila debitantka.