Še dva slovenska kolesarja začela tekmovalno sezono

Luka Mezgec je prvi slovenski kolesar iz elitne kategorije, ki je začel s tekmovalno sezono daleč na vzhodu v Savdski Arabiji, kjer so včeraj prevozili že tretjo od petih etap.

Včeraj pa se je začela prva evropska etapna dirka, prav tako razdeljena na pet etap, v Okolici Valencie. Prvič se je v novi ekipi predstavil Domen Novak Lojz, ki je prestopil iz Bahrain Victoriousa in se pridružil Janu Polancu, ter Tadeju Pogačarju v Team UAE.

74. Volta a la Comunitat Valenciana(2.Pro) je drugo ime za izredno težko etapno dirko, ki bi jo lahko preimenovali tudi v gorskokolesarsko preizkušnjo. Včeraj je bila na sporedu prva etapa, ki je na papirju veljala za hribovito, dva klanca, prvi druge kategorije in drugi tretje, sta bila razloga, da je do cilja prišla zdesetkana šprinterska konjenica. Vseeno je prvi favorit za zmago v taki etapi Nizozemec, jumbovec, komaj 22-letni Olav Kooij, preplezal oba klanca in v ciljnem šprintu, nepričakovano izgubil. Ugnal ga je Eritrejec, nova kolesarska zvezda, ki bo, kot kaže letos zasijala v polnem sijaju, Biniam Girmay (Intermarché - Circus - Wanty).

Strokovnjaki pravijo, da ima njegov šprint še 50-odstotno rezervo, kar pomeni, da so njegove meje še vedno zelo premakljive k večji hitrosti. Zmagal je z več kot za dolžino kolesa prednosti in s tem prvič oblekel majico vodilnega na evropskih cestah. Tretji je bil Španec Ivan Garcia Cortina (Movistar). Še kot zanimivost, tudi na četrtem in petem mestu sta bila kolesarja iz moštva Movistar.

Slovenca, začetnika v letošnji dirkali sezoni, sta se odrezala odlično. Matej Mohorič (Bahrain Victorious) je bil vseskozi skupaj z ekipo v ospredju pelotona. Njihova taktika je bila pokazati, kdo letos meri najvišje na dirki in na zahtevnih, nevarnih, cestah zaščititi svoje favorite za skupno zmago. Domen Novak Lojz je na tej dirki prav tako v vlogi pomočnika. Vse kaže, da se je zbrala vsa Pogačarjeva pomočniška ekipa za gorske etape dirke po Franciji. Z Novakom so v ekipi UAE še: Rafal Majka, Mikkel Bjerg, Brandon McNulty, Juan Sebastian Molano, Marc Soler in Diego Ulissi. Vodita jih športna direktorja Andrej Hauptman in Simone Pedrazzini.

Domen Novak Lojz je premierno nastopil za moštvo UAE. FOTO: Team Uae Emirates

Dirka po Valencii se danes nadaljuje z drugo etapo, ki pa je že gorska. In to kakšna! Posuta je s kar šestimi gorskimi cilji, tudi končni cilj je na vrhu klanca! Prava gorska preizkušnja že v drugi etapi. Dan, ko še ne bomo izvedeli, kdo bo končni zmagovalec dirke, vsekakor pa bomo izvedeli, kdo to ne bo. Tretja etapa je hribovita, četrta je gorska in zadnja peta spet hribovita. In vse to na samem začetku dirkalne sezone. Kdo je glavni favorit za skupno zmago? Zmago brani Aleksander Vlasov (Bora Hansgrohe). Napadali ga bodo predvsem: Carlos Rodriguez in Thymen Arensman (Ineos Grenadiers), Pello Bilbao (Bahrain Victorious), mogoče celo Rafal Majka (UAE). Želimo si videti med prvimi tudi največjega dolžnika na štartu, bivšega zmagovalca Gira, Taa Geoghegan Harta.