Idealna baza za euro

Na odštevalniku do eura 2024 v nogometu je zapisana številka 61. Čez dva meseca in dan se bosta Nemčija in Škotska pomerili v Münchnu. Slovenijo prvi izziv v Stuttgartu čaka dva dni kasneje z Dansko. Na Allianz Areni pa bo igrala 20. junija s Srbijo. Stuttgart in München sta narazen dobrih 200 kilometrov, za slovenske navijače bi bila priročna vmesna baza. In kot naročen je Ulm, kjer se te dni za olimpijsko vstopnico merijo slovenske rokometašice.

Tako je razmišljal tudi Boris, fant v zgodnjih 30. letih iz Ajdovščine. Ker je v Vipavski dolini ženski rokomet precej priljubljen, je združil prijetno s koristnim. Prišel si je ogledat kvalifikacijski turnir v Ulmu (danes bodo Slovenke igrale s Paragvajem, 16.45; jutri s Črno goro, 16.00.), hkrati pa opravil izvidniško nalogo.

V Ulmu z znamenito katedralo reka Donava deli zvezni deželi Baden-Württemberg in Bavarsko. FOTO: Reuters

»Z družbo imamo vstopnice za tekmo Slovenije z Dansko v Stuttgartu, računamo pa tudi, da se bomo nekako dokopali do tistih za Srbijo v Münchnu. Ker so cene v teh dveh mestih nenormalne oziroma v njih skoraj ni mogoče dobiti sobe, računamo, da bomo spali tukaj v Ulmu in se z vlakom vozili na tekme. Tudi cene pijače in hrane so tukaj skoraj za polovico nižje, pivo po štiri evre dobiš tudi v Ljubljani,« je razložil Boris.

Zamisel je dobra. Nemške železnice (DB) so sporočile, da bodo povezave med mesti, gostitelji eura, cenovno ugodne, po 30 evrov, javni prevoz za navijače pa bo brezplačen. Od vsake prodane vozovnice za vlak pa bo šlo pet evrov v ekološki sklad, ker želi biti euro 2024 trajnostno naravnan za razliko od prejšnjega vseevropskega, ki je pustil ogromen ogljični odtis. V času od 6. ure zjutraj na dan tekme ter do 18. ure naslednji dan pa bodo za imetnike vstopnic vsi prevozi zastonj. Podoben sistem je bil že na januarskem rokometnem euru, ki je bil za Nemce nekakšna generalka za Uefinega.

Lakovič in Dragić

V Ulmu je sicer šport številka 1 košarka, Ratiopharm Ulm je med letoma 2019 in 2022 vodil Jaka Lakovič, zanj pa je eno sezono igral Zoran Dragić. Po Nemčiji sicer še ni čutiti, da se približuje eden največji športnih spektaklov v evropski zgodovini. Športne strani v časopisih polnita predstavi Bayerna in Borussie v ligi prvakov. Po londonskem finalu 1. junija pa se bodo vse oči obrnile proti šestim mestom, v katerih bodo tekme eura. Med njimi sta nam najbližja omenjena Stuttgart in München. Gre za večna rivala, prestolnici zveznih dežel Baden-Württemberg in Bavarska, Mercedes in Porsche proti BMW ... In Ulm z najvišjo katedralo v Evropi, je vmes, Donava deli stari Ulm, ki je na Švabskem in kjer se je rodil Albert Einstein, in Neu-Ulm, ki je na Bavarskem. V Stuttgartu je eno sezono (1988/1989) igral nekdanji selektor Srečko Katanec, ki je Slovenijo popeljal na prvo evropsko in svetovno prvenstvo, v Bayernu pa je blestel Brane Oblak (1977-80).

Če je Köln, kjer bo Slovenija odigrala zadnjo tekmo prvega dela z Anglijo, precej oddaljen od Slovenije, pa sta Stuttgart in München dosegljiva tudi dnevnim izletnikom. V obeh mestih živi in dela precej slovenskih izseljencev in v obeh delujeta tudi slovenski kulturni društvi, v bavarski prestolnici deluje tudi Generalni konzulat Slovenije. Slednji naj bi v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo v Stuttgartu in Münchnu pripravil velik ekran, na katerem se bo dalo gledati slovenske tekme tistim, ki ne bodo prišli do vstopnic. In ne nazadnje, po več kot 20 letih v Berlinu je priljubljeni slovenski župnik Izidor Pečovnik Dori prevzel vodenje slovenske župnije v Münchnu in bo skupaj s člani slovenske skupnosti tudi med eurom 2024 gotovo pripravil nekaj zanimivega.