Hrgota verjame, da bo slika tokrat drugačna

V slovenski reprezentanci v smučarskih skokih ohranjajo zvrhano mero optimizma, dasiravno se za naš tabor ne uvodni del sezone niti novoletna turneja nista izšla po željah, Še več; z velikimi pričakovanji pogledujejo proti prihajajočim preizkušnjam v svetovnem pokalu in glavnemu vrhuncu zime – svetovnemu prvenstvu v nordijskem smučanju, ki ga bo med 26. februarjem in 9. marcem gostil Trondheim.

Že nekdanji zelo uspešni selektor Goran Janus, ki zdaj vodi reprezentanco B, je znal kot glavni trener po nemško-avstrijski turneji večkrat povedati, da »zdaj prihajajo 'slovenske' skakalnice«. V mislih je imel kajpak večje naprave in letalnice, na katerih naši asi kot izraziti letalci običajno še dodatno razprejo krila, tako da so praviloma vedno v igri za najvišje uvrstitve.

Glavni trener Robert Hrgota ostaja optimističen. FOTO: Dejan Javornik

Zakopane, kjer se bodo najboljši skakalci na svetu med seboj merili ta konec tedna (že danes v kvalifikacijah z začetkom ob 18. uri), sicer nimajo velikanke, so pa vsi po vrsti vedno znova očarani nad sijajnim ozračjem, ki ga ob napravi Wielka Krokiew pripravijo številni poljski navijači. Po mnenju tekmovalcev je tamkajšnje vzdušje primerljivo planiškemu in tudi tistemu na prizoriščih novoletne turneje, na katerih so bile nazadnje z Oberstdorfom, Garmisch-Partenkirchnom in Innsbruckom kar tri tekme razprodane.

Lepi spomini na Zakopane

Če sodimo po torkovem državnem prvenstvu v Planici, na katerem je zlati Anže Lanišek za zajetne 32,1 točke preskočil najbližjega zasledovalca Timija Zajca in kar za 38,2 točke bronastega Domna Prevca, bo 28-letni Domžalčan tudi v Zakopanah naš glavni adut. »Vedno stremim k temu, da bi bil najboljši. Globoko v sebi vem, da sem lahko zraven vodilnih ali celo pred njimi, moram pa se umiriti in stopiti kdaj kakšen korak nazaj,« je pod Bloudkovo velikanko razmišljal Lanišek, ki ga na skakalnico Wielka Krokiew vežejo zelo lepi spomini. Na njej se je namreč veselil že sedmih uvrstitev na zmagovalni oder, od tega kar štirih posamičnih stopničk. Lani se je tam član SSK Mengeš izkazal s tretjim mestom za avstrijskim zmagovalcem Stefanom Kraftom in drugouvrščenim Nemcem Andreasom Wellingerjem, na ekipni preizkušnji pa je prispeval svoj delež k drugemu mestu Slovenije za Avstrijo.

Zamejec Daniel Tschofenig je trdno odločen zadržati rumeno majico. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

»Moja želja je vedno prikazati svoje najboljše skoke, z uvrstitvijo pa se ne obremenjujem,« je Lanišek ponovil svoja pričakovanja tudi za spektakel v Zakopanah in na vprašanje, ali ga kaj jezi, ker se mu stopničke v tej sezoni tako nesrečno izmikajo (v Titisee-Neustadtu jih je s četrtim mestom zgrešil za pičle 0,4 točke, v Garmisch-Partenkirchnu pa zgolj za sedem desetink – op. p.), pa je le odkimal. »Ne, to je del športa in to je treba sprejeti. Vem pa, da jih bom – če bom nadaljeval v takšnem slogu – prej ali slej tudi dočakal,« je še dejal domžalski rekorder, s katerim se strinjajo tudi poznavalci skokov, ki so si od blizu ogledali Laniškovo torkovo blestečo predstavo v Planici. Če bi takšna nastopa ponovil tudi med svetovno elito, bi ga težko kdo premagal, so prepričani.

Premor jim je koristil

Prikimal jim je tudi glavni trener slovenske reprezentance Robert Hrgota. »Anže je prikazal dva res vrhunska skoka. S takšnima bi v svetovnem pokalu skoraj zagotovo posegel po stopničkah, če že ne po zmagi,« je presodil 36-letni Velenjčan in razkril, da je slovenski prvak v preteklih dneh odstopal tudi na treningih na 100-metrski skakalnici v Planici, na kateri pa njegova prednost pred reprezentančnimi kolegi vendarle ni bila tako velika.

»Fantje na splošno delujejo bolj sproščeno, tako da verjamem, da bo naša slika tokrat drugačna, čeprav vseeno ni tako slabo, kot želijo nekateri prikazati. Navsezadnje sta bila Anže in Timi že nekajkrat blizu stopničkam, ki pa so se jima vsakič le za malo izmuznile. V preveliki želji je prišlo nato do izsiljevanja rezultatov, zaradi česar se je zgodil domino efekt, tako da nam je krajši tekmovalni premor zelo koristil,« je razložil Hrgota, ki je ob Lanišku, Zajcu, Prevcu in Lovru Kosu v ekipo za Zakopane uvrstil tudi novinca Roka Oblaka, ki bo tako v današnjih kvalifikacijah prestal ognjeni krst na prireditvi za svetovni pokal.