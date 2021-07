Grozljivi padec favorita za olimpijsko medaljo, odnesli so ga na nosilih (VIDEO)

Na današnji dirki BMX v Tokiu je grdo padel ameriški profesionalni dirkač. Bil je kandidat za olimpijsko medaljo, na tekmi pa je žal prišlo, tako se zdi, do dotika njegovega sprednjega kolesa z zadnjim kolesom voznika pred njim,, ki mu je sledil hud padec. Za njim sta padla še dva tekmovalca.S proge so nesrečnika odnesli na nosilih in ga nemudoma prepeljali v bolnišnico. Na srečo je pri zavesti, pregledi pa bodo šele razkrili morebitne poškodbe.