Kristjan Čeh zanesljivo v finalu, Velenškova prejela tri kazni

Maja Mihalinec Zidar. FOTO: Jože Suhadolnik

Po zlatem divjevodašu Benjaminu Savšku in srebrni judoistki Tini Trstenjak se bo danes v domovino vrnil tudi zlati kolesar Primož Roglič. Slovenskega junaka letošnjih poletnih olimpijskih iger v Tokiu bodo športni navdušenci lahko pozdravili na letališču Jožeta Pučnika, Rogličeva vrnitev je predvidena ob 11.40.

Slovenski kajakašse je v polfinalni olimpijski preizkušnji znašel v težavah. Potem ko ga je v zgornjem delu zadržala vodna past, je srebrni iz Ria v cilju za vodilnim Američanom Michalom Smolenom zaostal za 2,99 sekunde.Hrastničan, ki je v kvalifikacijah dosegel 11. čas, pred zadnjimi osmimi tekmovalci tako zaseda šesto mesto.Slovenska judoistkaje obstala v drugem krogu olimpijskega turnirja v kategoriji nad 78 kilogramov. Potem ko ji je v prvem krogu že po 47 sekundah dvoboja proti Američankiuspel met za ipon, jo je v drugem krogu premagala Brazilka. S tem so se v Tokiu končali slovenski judoistični nastopi. Celjanka, bronasta iz Ria 2016 je prejela tri kazni.Atletje uspešno odprl slovenske nastope v kraljici športov. V kvalifikacijah meta diska je s 65,45 metra zasedel skupno tretje mesto in se zanesljivo uvrstil v finale. Dlje od njega sta vrgla le Šved(66,12 m) iniz Litve (65,94 m).Slovenska atletinjaje na olimpijskih igrah v Tokiu izpadla v kvalifikacijah teka na 100 metrov. Dosegla je skupno 44. čas. Z 11,54 sekunde (veter -0,3 m/s) in svojim najboljšim izidom sezone je bila peta v četrti kvalifikacijski skupini. Slovenska predstavnica je dobro začela, nato pa v drugem delu izgubljala, a za stotinko popravila svoj dosežek leta. Njen osebni rekord je sicer precej boljši, znaša 11,27 sekunde, a vseeno ne bi zadoščal za napredovanje.