Gorica s petardo v mreži Triglava do prve lige

Pretresljivi prizori iz Domžal, debela toča pustila pravo razdejanje (FOTO in VIDEO)

Napovedi vremenoslovcev o neurju s točo in z močnim vetrom so se žal uresničile. Zvečer so nevihte, ki so prišle s severa, zajele velik del države. Najhuje je bilo v osrednji Sloveniji, na Koroškem in v okolici Litije. Uprava za zaščito in reševanje poroča o številnih intervencijah večjega obsega, mnogi gasilci so bili vso noč na terenu. Samo v Domžalah je debela toča uničila