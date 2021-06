Ob progi malega kolesarskega maratona Franja se je zbrala Slovenija, v prvi vrsti zato, ker je po istem krogu startala 5. etapa dirke po Sloveniji s Tadejem Pogačarjem v zeleni majici. Vendar navijači niso odšli domov, ko se je Pogačar s karavano odpeljal mimo, ostali so ob progi in pozdravljali vse udeležence Franje. Tem so šle kocine pokonci, tudi obrite na nogah. Takšnega vzdušja na Franji še ni bilo. Franja je poletna Planica! Jubilejni 40. maraton Franja se je sicer začel v soboto z Barjanko (83 km), katere namen je predstavitev lepot Ljubljanskega barja in obujanje spominov na prve kolesarske dirke, ki so potekale po makadamskih cestah.



Barjanka, ki se je je letos udeležilo nekaj manj kot 400 kolesarjev, postaja vse bolj priljubljena, ni še tekmovalna, prireditelji napovedujejo, da mogoče nekoč bo. Nam je všeč taka, kot je. Ampak tudi, če bomo nekoč dirkali po Barju, bomo vedeli, da je to le nadgradnja tradicionalne Franje. Ta je iskala tržno nišo in jo našla tudi med kolesarji, ki si na kolo ne nalepijo tekmovalnega čipa, temveč hočejo dan preživeti na kolesu s svojimi najbližjimi. To je čar družinske Franje, tam se starši spoznajo z njo in otroci vstopijo v kolesarski svet. Če ne bi bilo koronavirusa, bi bila družinska Franja gotovo rekordna, tudi brez tega pa je bila najbolj množična prireditev letošnjega praznika – pedala je vrtelo več kot 1300 udeleženk in udeležencev, od najmlajših do babic in dedkov. Zmagujejo tudi nekdanji profesionalci Na jubilejnem 40. velikem maratonu Franja se je nadaljeval niz zmag tujcev. Po 156 kilometrih je ciljno črto v BTC prvi prečkal Nizozemec Johnny Hoogerland, nekdanji profesionalec, nizozemski državni prvak 2013 in nosilec pikčaste majice na Touru, ki je kariero končal leta 2016. Nizozemec z avstrijsko licenco, ki je imel v karieri veliko smole in težav s poškodbami, na Touru 2013 ga je med drugim podrl avtomobil francoske televizije, je v ciljnem sprintu premagal Matica Grošlja, še lani tekmovalca ljubljanske ekipe Gusto Santic. Med dekleti je progo najhitreje prevozila Britanka Matea Deliu, ki je za nekaj desetink prehitela Katarino Novak. V malem maratonu je sprint dobil Tadej Aleš, v zaključku je imel več moči od dvakratnega zmagovalca Matica Plaznika.



Startni znak za začetek 40. izvedbe maratona sta kolesarjem ob zvokih Avsenikove Golice dala predsednik organizacijskega odbora Jože Mermal in ljubljanski župan Zoran Janković, ki je tudi podelil priznanja zaslužnim organizatorjem na čelu z direktorjem maratona Gorazdom Penkom ter pobudnikoma prireditve Tonetu Fornezziju Tofu in Janezu Winklerju, priznanja sta si prislužila tudi selektor slovenske reprezentance Andrej Hauptman in Pogačar. Župan je v šali zmagovalca Toura poskušal prepričati, naj nastopi in zmaga na maratonu, saj je dirko po Sloveniji, katere zadnja etapa se je na istem prizorišču začela nekaj minut pozneje, tako ali tako že dobil. Skupno je na prireditvi v dveh dneh sodelovalo več kot 4000 kolesarjev, kar ni rekordno, ampak glede na stanje v državi več kot odlično, množice ob trasi pa ni bilo mogoče prešteti. Miroslav Cvjetičanin

