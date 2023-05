Evenepoelu tudi drugi kronometer, Roglič izgubil le 17 sekund

Belgijec Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) je zmagovalec devete etape kolesarske dirke po Italiji, s čimer je ponovno oblekel rožnato majico vodilnega. V vožnji na čas med Savignanom sul Rubiconejem in Ceseno (35 km) je v deževnem vremenu slovenski as Primož Roglič zasedel šesto mesto, a po slabšem začetku na koncu zaostal le 17 sekund.

Roglič tudi druge vožnje na čas ni končal povsem pri vrhu, a je preizkušnjo vseeno opravil precej bolje, kot je kazalo pri prvem vmesnem času. Takrat je bil namreč 33-letni Kisovčan šele na devetem mestu, za vodilnim Evenepoelom pa je zaostajal kar 31 sekund.

Roglič je ostal na tretjem mestu in ima 47 sekund zaostanka

V skupnem seštevku je znova na prvem mestu Evenepoel. Ta je rožnato majico po zmagi v prvi etapi nosil v drugi, tretji in četrti, a jo nato zavestno predal enemu od ubežnikov četrti dan Gira. Zdaj jo je znova oblekel, pred najbližjim zasledovalcem Britancem Geraintom Thomasom pa ima 45 sekund naskoka.

Roglič je ostal na tretjem mestu in ima 47 sekund zaostanka. Še tri več zaostaja Geoghegan Hart na četrtem mestu, na petem in šestem pa sta časovno izenačena Portugalec Joao Almeida (UAE Team Emirates) in do danes vodilni Norvežan Andreas Leknessund (DSM) z 1:07 minute zaostanka.

V ponedeljek bo na Giru prvi od dveh prostih dni, v torek pa se bo dirka nadaljevala s pretežno ravninsko etapo od Scandiana do Viareggia (196 km).