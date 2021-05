Dončić v hudih težavah, grozi mu suspenz (VIDEO)

Dragić si želi med najboljše

15. tehnična napaka v tej sezoni

Košarkarji Miamija so v gosteh s 121 : 111 premagali Charlotte Hornets in se prebili na šesto mesto vzhoda, Dallas pa je še tretjič v zadnjih treh tednih izgubil proti Sacramentu, tokrat doma s 111 : 99.je moral predčasno v slačilnico.je za Miami dosegel 20 točk in 10 skokov,18 točk, 8 skokov in 8 podaj.19 točk,pa 18 točk ter po 2 skoka in podaji.Ker je Boston izgubil doma proti Portlandu, ima Miami sedem tekem do konca rednega dela pred njim tekmo prednosti. To je pomembno, saj se šestouvrščena ekipa neposredno uvrsti v končnico lige, medtem ko morajo ekipe od sedmega do desetega mesta v dodatne kvalifikacije. »Ta čas moramo igrati svojo najboljšo košarko in trenutno molim in upam, da nam bo to uspelo,« je dejal Butler, Dragić pa je dodal, da je bila nedeljska tekma že kot tekma končnice. »Seveda si želimo biti med prvimi šestimi ekipami, da nam ne bo treba igrati dodatnih tekem. Zato se moramo trdo boriti na vsaki preostali tekmi, saj je to pomembno. Gre za končnico. Priprave na tovrstne tekme so preprosto drugačne.«Miami do konca rednega dela prvenstva NBA čaka niz težkih tekem: dve proti Bostonu ter po ena proti Dallasu, Philadelphii in Milwaukeeju.Že v torek zvečer bo Miami gostila Dallas, ki je kljub 30 točkam, 6 skokom in 6 podajam Luke spet izgubil s Sacramentom. Dallas lahko dodatno skrbi še 15. tehnična napaka Dončića to sezono (z igrišča je moral predčasno v zadnji minuti tekme), kar pomeni, da je le eno oddaljen od tekme suspenza.je za Sacramento dosegel 27 točk,pa 23 točk in 9 skokov.