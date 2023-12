Dončić se je veselil rojstva prvega otroka, Dallas doživel debakel (VIDEO)

Košarkarji Dallas Mavericks so v severnoameriški ligi NBA izgubili proti Memphis Grizzlies s 94:108. Teksašani so igrali brez zvezdnika Luke Dončića, ki se je s svojo izbranko Anamario Goltes razveselil rojstva prvega otroka .

Dallas je ujel slab dan na domači tekmi v American Airlines Centru. Manjkal je predvsem prispevek drugega zvezdnika ekipe Kyrieja Irvinga, ki je dvoboj končal z desetimi točkami. Iz igre je zadel tri od 15 metov.

Največ točk sta za Mavericks dosegla Derrick Jones in Grant Williams, po 16, pri prav tako oslabljenih gostih pa je bil razpoložen Desmond Bane s 30 točkami. Grizliji so imeli predvsem razpoloženo klop. Ta je bila boljša od Dallasa kar s 57:38. Tudi v skoku so prevladovali gosti 52:42, kar je ponavljajoča se težava Dallasa to sezono. »Gre za mlado skupino košarkarjev. Ne iščem izgovorov, za takšne tekme moram najti prave rešitve, sploh če bomo jutri znova igrali s to zasedbo. A do jutri ne bom vedel, kaj se dogaja,« je po tekmi potarnal trener Dallasa Jason Kidd.

Ob Dončiću je zaradi osebnih razlogov manjkal tudi Dante Exum, zaradi poškodbe hrbta v kadru ni bilo niti Tima Hardawaya, že dlje časa pa manjka Maxi Kleber. Mavericks naslednja tekma čaka v noči na nedeljo, ko bo v Dallasu gostovala zasedba Oklahoma City Thunder. Ta je z razmerjem zmag in porazov 12-6 na četrtem mestu zahodne konference, tik pred Dallasom (11-7).

Durant z novim mejnikom

Na preostalih tekmah je do strelskega mejnika prišel Kevin Durant. Ta je v prvem polčasu presegel Mosesa Malona (27.409) in je zdaj deseti v zgodovini po številu doseženih točk v rednem delu lige NBA. Ob porazu Phoenixa proti Denverju s 111:119 je prispeval 30 točk in je zdaj pri 27.423 točkah. Naslednji na lestvici je Carmelo Anthony (28.289).