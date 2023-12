Kot strela z jasnega: Dončić dobil otroka

Po poročanju portala 24 ur, naj bi se slavni par razveselil prvega otroka. To naj bi bil razlog, da je najboljši slovenski košarkar vseh časov danes izpustil tekmo svoje ekipe, in to iz osebnih razlogov.

Fotografija, ki je dvignila prah in sprožila govorice o nosečnosti. FOTO: Instagram

Luka in Anamaria nista najbolj radodarna z informacijami o njunem zasebnem življenju, kljub temu pa sta julija sporočila, da sta se zaročila. Že takrat so se začela ugibanja o morebitnem naraščaju. Novice o hčerki uradno nista potrdila, skrbno sta skrivala tudi informacijo o nosečnosti.