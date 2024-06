Dončić po tretjem zaporednem porazu utišal kritike (FOTO in VIDEO)

Košarkarji Dallas Mavericks so na četrti tekmi finala lige NBA ob zaostanku z 0:3 v zmagah pripravili odločen odgovor za moštvo Boston Celtics. Na domačem parketu so zmagali s 122:84 in keltom preprečili metlo ter serijo znova poslali v Boston, kjer bo peta tekma v noči s ponedeljka na torek.

Luka Dončić je v treh četrtinah igre dosegel 29 točk

Po treh predstavah, v katerih niso našli pravih rešitev za izjemno kolektivno kakovost Bostona, so Teksašani tokrat hitro ustavili napad gostov, ob tem jim je stekla tudi bolj zaokrožena igra v napadu. Taktirko v napadu je držal Dončić, ki je bil po slabih osmih minutah igre že pri desetih točkah.

Dallas je že po prvi četrtini povedel s 34:21, v drugi pa je nato z nizom 16:4 v uvodnih minutah prvič presegel 20 točk razlike in nikoli več pogledal nazaj. Igra Bostona je ob tem šepala na obeh straneh igrišča, predvsem v napadu ob agresivni igri domačinov niso in niso našli pravih priložnosti. Ob polčasu je bilo že 61:35, Dončić je bil pri 25 točkah.

FOTO: Kevin Jairaj Usa Today Sports Via Reuters Con

V tretji četrtini so opogumljeni domačini zgolj še stopnjevali pritisk. Prednost je narasla na več kot 30 točk, Dallasova prva peterka pa se je tako lahko že pred koncem četrtine usedla na klop.

Do takrat je Dončić dosegel 29 točk, prispeval je še po pet skokov in prav toliko podaj, Kyrie Irving jih je dosegel 21, Derrick Lively pa 11 točk in 12 skokov.

S tem pa so tako Dončić kot tudi preostali člani Dallasa vsaj za eno tekmo utišali kritike, ki so jih slišali po tretjem zaporednem porazu v finalu. »Skušam ne gledati na to, kritike bodo zmeraj prisotne. Tu sem, da uživam, da igram košarko. Vem, da zmeraj ne bo lepo, ne igra se vedno dobro, ampak tu sem, da uživam,« je po tekmi dejal Dončić.

Dončić je pohvalil tokratno moštveno predstavo Dallasa. »Res smo imeli pravo energijo danes. Tako moramo igrati. In z enakim pristopom se moramo lotiti naslednje tekme,« je dejal. Podobnega mnenja je bil trener Dallasa Jason Kidd: »Naši fantje so bili danes pripravljeni. Tekmeci so se pripravljali na slavje, a mi smo se jim zoperstavili.«

Čeprav še nobena ekipa v zgodovini lige NBA v končnici ni preobrnila izida po zaostanku z 0:3 v zmagah, je Dončić, tako kot že po tretji tekmi, znova poudaril da še ni nič odločeno.

Serija med moštvi se tako zdaj znova seli v Boston, kjer bo peta tekma na sporedu v torek ob 2.30 po slovenskem času.