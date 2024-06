Golob kar žari v Dallasu: »Včeraj so nam gostje v restavraciji - ko so izvedeli, da smo iz Slovenije - začeli kar plačevati pijačo« (VIDEO)

Premier Robert Golob je dejal, da bo s ponosom v živo spremljal današnjo finalno tekmo košarkarske lige NBA v Dallasu in v živo navijal za Luko Dončića.

Ob tem zavrnil vse očitke iz Slovenije o njegovem dopustu

»Jaz verjamem, da zagotovo ne bo zadnja tekma. Verjamem, da se bo Luka znal pobrat in se je naučil lekcije in bo danes pokazal, da je najboljši na svetu,« je dejal premier pred četrto in morda zadnjo tekmo finala, saj ekipa Boston Celtics proti Dallas Mavericks vodi že s tri proti nič v zmagah.

Premier, ki se v soboto vrača v Slovenijo, se namerava z Dončićem srečati nocoj pred tekmo. »Slovenija ima vrhunske športnike in Američani vedo, da smo odličen športni narod. Predvsem zaradi Luke, pa tudi kolesarjev in drugih. Včeraj so nam gostje v restavraciji - ko so izvedeli, da smo iz Slovenije - začeli kar plačevati pijačo, ker so v Dallasu in Teksasu res ponosni, da se je Luka odločil za njihovo ekipo,« je dejal Golob in dodal, da se v Sloveniji marsikdaj ne zavedamo v kolikšni meri nam športniki dvigujejo ugled v svetu.

Ogledal si bo tudi tekmo reprezentance na evropskem prvenstvu v nogometu

»Lahko smo ponosni na Slovenijo in slovenske športnike,« je dejal premier in napovedal, da si bo prihodnji teden v Nemčiji ogledal tudi tekmo slovenske moške reprezentance na evropskem prvenstvu v nogometu.

»Gre za povsem zaseben obisk, vse sem si plačal sam. Luko spremljam dobesedno vsako tekmo, odkar je podpisal za NBA in to je šest let neprespanih noči. Res sem ponosen nanj in verjamem, da so tudi vsi Slovenci,« je odgovoril na vprašanje o obisku Dallasa.

Robert Golob. FOTO: Instagram/robert Golob

Zavrnil je tudi očitek, da je zaradi tega izpustil mirovno konferenco o Ukrajini, ki se začne v soboto v Švici. »To ne drži. Najprej sem počakal, da je predsednica države potrdila udeležbo in sem šele nato potrdil obisk Dallasa na današnji tekmi, jutri pa se vračam. Če bi bilo potrebno, bi lahko še vedno ujel konferenco, ampak verjamem, da nas bo predsednica zelo dobro zastopala,« je dejal.

»Odkar sem bil majhen, sem sanjal, da bom kdaj gledal finale NBA. Takrat smo spremljali dvoboje med Celticsi in Lakersi, kasneje Michaela Jordana,« je dejal Golob in izrazil začudenje, da mu kdo to očita.