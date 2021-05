Dončić dobil ameriškega soimenjaka

Tesen boj za končnico

10 trojk je dosegel Tim Hardaway ml. in izenačil klubski rekord Dallasa.

Nostalgijo po starih dobrih časih pred koronsko krizo je obudil dvoboj med košarkarji moštev Miami Heat in Dallas Mavericks. Marca 2019 in tudi februarja lani se je na Floridi trlo slovenskih navijačev, ko sta se srečalain. Tokrat je American Airlines Arena samevala, v njej pa so se bolje znašli gostje iz Teksasa. Zmagali so s 127:113.Če ne bi bilo pandemije, bi tudi tokrat na tribunah videli slovenske zastave, četudi je dončićmanija po treh letih malce splahnela. Pa ne zaradi Dončića, ki še naprej blesti. Tokrat je v 30 minutah dosegel 23 točk (iz igre 8:15, za tri 5:10) in 12 skokov, do novega trojnega dvojčka sta mu zmanjkali dve asistenci. Tudi Dragić je bil razpoložen, v 27 minutah je prispeval 19 točk in bil skupaj znajboljši strelec vročice, pri kateri sta manjkalain, zelo zaslužna za lanski preboj v veliki finale.Dallasu gre medtem dobro tudi brez poškodovanega, dobil je štiri od zadnjih petih tekem in je na petem mestu zahodne konference lige NBA. Če bi se končnica začela danes, bi se Dallas v prvem krogu pomeril z Denverjem. A do konca rednega dela ga čaka še sedem tekem, prva z odličnim Brooklynom.Dončića in Dragića, ki sta zdaj v zmagah izenačena pri 2:2, je sicer zasenčil, ki mu je dvorana v Miamiju še posebej domača. V njej je kot otrok preživel veliko časa, saj je njegov oče blestel v dresu Heat in petkrat igral na tekmah All-Star. Njegova številka 10 upokojena visi pod stropom dvorane ... »V čast in ponos mi je bilo igrati pod tem dresom,« je povedal 29-letni Hardaway, ki je zadel deset trojk (izenačil je klubski rekord) in zbral 36 točk. »Ko je ujel ritem, je postal X-faktor,« je Miamijev trenerpohvalil Hardawaya, ki je v Dallas prišel pred tremi leti skupaj z Dončićem in z njim ustvaril kemijo.Dallas si je že zagotovil vsaj kvalifikacije za končnico, a če bi izgubil v Miamiju, bi zdrsnil na sedmo mesto. Pri 33 zmagah in 28 porazih je poravnan z LA Lakers, a je boljši v medsebojnih tekmah, blizu je sedmi Portland. Boj za prvih šest mest je vse bolj napet. »Fantje se zavedajo, kakšen je vložek, toda moramo ostati v sedanjosti, torej zbrani, in delati to, kar nam prinaša uspeh,« samo naslednja tekma zanima trenerja, ki je posebej pohvalil novincaza obrambno vlogo pri delnem rezultatu 33:15 v drugi četrtini: »Josh je spremenil potek tekme.«Da si zasluži trenerjeve čestitke, mora Dončić preskočiti veliko višjo letvico. Po podatkih inštituta Baylor Scott & White je njegova priljubljenost v ZDA v treh letih zrasla za 400 odstotkov. Še bolj v Teksasu, kjer sta zakoncasvojemu sinu dala ime – Luka. In menda nista edina. »Lepo je dajati avtograme in videti ljudi, ki nosijo tvoj dres, ampak to je nekaj drugega. Nekaj posebnega, to je za vse življenje,« navdušenja ni skrival 22-letni superzvezdnik iz Ljubljane, ki si prek luže ustvarja ime zase in zdaj že tudi za druge.