Dekleta, ne le rdeči vragi

Pogled čez Karavanke v teh dneh ponuja razcvet poletnega turizma, vrvež ob številnih jezerih, polne mize pod krošnjami pivskih vrtov. Tudi v večernih urah, ko se marsikdo obrne k velikemu zaslonu in spremlja tekme avstrijskih nogometašic na evropskem prvenstvu. Te so se uvrstile med osmerico najboljših, jutri zvečer se bodo pomerile s tekmicami iz dežele, ki v Avstriji, pa najsi gre za kateri koli športni dogodek, pritegne največ zanimanja – Nemčije.

Četrtfinale ženskega eura se začenja danes, že zdaj številke podirajo dosedanje mejnike. Resda prav vsi stadioni na britanskem otoku tokrat niso pokali po šivih, a iz Uefe so poslali jasno sporočilo: toliko vstopnic, več kot 500.000, za evropsko prvenstvo deklet nismo prodali še nikdar! Da bi prav povsod imeli polne stadione, tako kot denimo na zadnjem predkoronskem moškem euru, v Franciji 2016., se sicer ni zgodilo, toda ko je 69.000 navzočih na uvodni tekmi med gostiteljicami in Avstrijkami napolnilo tribune znamenitega Old Trafforda v Manchestru, se je marsikdo med domorodci na stadionu uščipnil – je to mogoče, da se tu na nogometni tekmi zbere toliko ljudi, pa da ne igrajo domači rdeči vragi?

Tour v ozadju

Toda ženski nogomet podira nekatere predsodke in meje, zlasti v nemškem govornem prostoru, pomeni imenitno popestritev vročih poletnih večerov in vsaj malce razvedrila ob mučnih novicah o spet naraščajočem številu okuženih s koronavirusom, nadaljevanju vojne v Ukrajini in požarih v Sredozemlju. Če pa se Avstrija in Nemčija pomerita na športnem prizorišču, gre za prav poseben prestiž. Dobro je znano, kdo je boljši v smučini in kdo na nogometni zelenici, ko pa na slednji rdeče-bela-vrsta vendarle užene favorizirano veliko sosedo, je to praznik za vse od Predarlskega do Dunaja ter Gradiščanskega. Tako je bilo tudi v tisti Cordobi na svetovnem prvenstvu v Argentini leta 1978, ko so Herbert Prohaska, Hans Krankl in kolegi izločili favorizirane Nemce.

Še danes spomin na izid 3:2 marsikateremu Avstrijcu nariše nasmeh na obraz ... Takrat ženskega nogometa v naši severni soseščini sploh še ni bilo, prvo tekmo so jo reprezentantke rdeče-belo-rdeče oprave igrale leta 1990 in takrat izgubile proti Švicarkam z 1:5. Takrat se seveda še niti v najbolj oddaljenih sanjah nikomur ni zdelo, da bodo v letu 2017 nastopile v polfinalu eura, da bo njihovo četrtfinalno zmago proti Španiji na TV-zaslonih spremljala množica 1,2 milijona rojakov in da si še višjo številko pri ORF obetajo ob jutrišnjem večeru letošnjega četrtfinala Avstrija vs. Nemčija. A tudi nemške številke o gledanosti zdaj niso od muh! Tekmo Nemčije in Španije si je pred dnevi v TV-prenosu ogledalo 5,7 milijona državljanov. Za primerjavo – v popoldnevu je etapo na Touru pospremilo 1,15 milijona, nočno dogajanje na SP v atletiki pa 1,44 milijona. Siniša Uroševič