Odgovorno igranje

Zabava je prijetna popestritev življenja

Odgovorno prirejanje iger na srečo

Športna loterija je članica obeh združenj in nosilka certifikatov odgovornega in varnega prirejanja.

Zabava je prijetna popestritev življenja in odličen način preživljanja prostega časa. Vendar pa je tudi pri zabavi pomembno, da je varna in neškodljiva. Kot v športu je tudi pri igrah na srečo pomembno, da se igra varno, pošteno, da so izpolnjeni pogoji prirejanja in da je v primeru tveganja to mogoče preprečiti ali zmanjšati. Področje iger na srečo, tudi športnih stav, je tudi tvegano ravno zaradi negativnih učinkov, ki jih lahko prinaša.Odgovorno prirejanje iger na srečo, varno igranje za igralce, primerno oglaševanje in preprečevanje nezakonitih dejavnosti, ki škodujejo posamezniku in družbi, kot na primer pranje denarja ali prirejanje rezultatov, so zato temelji urejenega področja iger na srečo. Odgovorni in usposobljeni prireditelji, ki dosegajo te standarde, skrbijo za varnost svojih uporabnikov in imajo ustrezna dovoljenja za prirejanje iger na srečo v posamezni državi ter so povezani v mednarodna združenja, pri katerih sta med najuglednejšimi združenje evropskih loterij (Europoean Lotteries) in svetovna loterijska organizacija (World Lottery Association).Zaveza, da slovenskim igralcem iger na srečo in stav to vrsto zabave ponudimo na sodoben, primeren, varen in odgovoren način, je vodilo Športne loterije – greš stavit?